Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Première titularisation en C1 pour Floyd Samba, aligné en pointe au coup d'envoi de la réception de l'AEK Athènes. Le jeune attaquant (17 ans) a travaillé la défense grecque et obtenu à la 11e minute un coup-franc, à l'entrée de la surface, qui amène l'ouverture du score, en deux temps, de Manchester City (1-0, 12e min).

Volontaire, il a été précieux par son pressing et sort, après 62 minutes, sur un bon bilan. Dommage que Fernandez le serve mal sur une amorce d'action offensive qui termine en contre et but grec (52e min). Rien de grave pour les Citizens qui s'imposent 5-1.

Rappelons que le plus jeune des deux fils de l'ancien Diable rouge, Christopher Samba, est international U19 allemand depuis septembre dernier, après avoir été international anglais dans les catégories U15, U16 et U17.

Lille s'incline au stade Pierre-Mauroy face à Galatasaray (2-4). Titulaire, Dilane Bakwa a bien débuté la rencontre, en se montrant disponible (Centre à la 24e min, tir à la 38e). C'est, d'ailleurs, son rush, côté droit, et sa frappe repoussée par le gardien qui amène le 2-1 (39e min). Logiquement moins en vue, en seconde période, au sein d'un Losc qui n'est plus parvenu à sortir le ballon.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Atletico Madrid prend un point à Stuttgart (1-1), sous les yeux de Jorge Dominguez Lituba, resté sur le banc.

Youth League, 3e journée

Les U19 de Lille soumettent ceux de Galatasaray (3-1). Titulaire en attaque, Evrack Nkounkou a dévissé une frappe (37e min) avant de donner le deuxième but de son équipe à Boussadia (37e min).

Tyrone Samba était titulaire lors du match nul concédé par Manchester City face à l'AEK Athènes (1-1).

Le PSG est tenu en échec par le Barça (1-1), avec Axel Koukaba aligné d'entrée de jeu au poste d'axial gauche.

Premier League international Cup

Le groupe Elite de l'AS Monaco va s'imposer 5-1 sur le terrain des U21 de West Ham, avec Nick Mokabakila titulaire en défense.