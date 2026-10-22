Congo-Brazzaville: Administration fiscale - Les animateurs du projet Sfec échangent avec les chefs d'entreprise de la ville côtière

22 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sévérin Ibara

Une séance de sensibilisation a réuni le 20 octobre, à Pointe-Noire, les animateurs du projet Système de facturation électronique certifié (Sfec) conduits par Séraphin Ndion, directeur des vérifications générales et de la recherche à la direction générale des impôts et domaines, chef de ce projet, et les chefs d'entreprise de cette ville.

Présentant le projet, Séraphin Ndion a indiqué que le Sfec est en déploiement en République du Congo depuis le 1er août dernier. 1335 entreprises sont déjà connectées à ce système et certaines émettent des factures certifiées à leurs clients .

« Nous sommes venus sensibilisés les chefs d'entreprise de Pointe-Noire à l'idée de ne pas attendre l'échéance ultime du 31 octobre qui a été fixée pour l'application des sanctions de non-conformité à la réglementation du Sfec. Quand on arrivera à cette date, les entreprises qui ne seront pas dans ce système de facturation électronique certifié vont simplement subir les sanctions prévues en la matière » a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Valentin Poaty, l'un des participants à la séance, a salué cette initiative, indiquant qu' à travers ce système, l'Etat pourra mieux maîtriser la facturation des entreprises sur l'ensemble du territoire national.

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Soulignons que le Sfec est un dispositif national permettant l'émission, la certification et le suivi des factures électroniques au Congo. Il a pour objectif de moderniser et simplifier le système de facturation des agents économiques, en leur offrant des solutions sécurisées et conformes à la règlementation.

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