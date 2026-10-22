Afrique: Karaté - Ornella 21e et Mathieu 26e au classement mondial

De retour de Pologne, Ornella Iriantsoa et Mathieu Randrianarivony retiennent une expérience riche en enseignements, malgré leur élimination au deuxième tour. Les deux jeunes karatékas estiment que la multiplication des confrontations internationales constitue désormais une étape incontournable pour franchir un nouveau cap.

La délégation malgache engagée aux Championnats du monde de karaté WKF de Bielsko-Biala, en Pologne, est rentrée au pays mercredi avec un sentiment partagé entre satisfaction et ambition. Pour leur première participation à ce niveau, Ornella Iriantsoa et Mathieu Randrianarivony Ny Hasina ont réussi à se hisser parmi les meilleurs de leur catégorie, intégrant respectivement le Top 30 mondial. Ornella a terminé à la 21e place mondiale chez les U21 +68 kg, tandis que Mathieu s'est classé 26e en kata cadet. Un résultat honorable pour ces deux jeunes athlètes qui ont marqué l'histoire du karaté malgache en franchissant le premier tour de la compétition mondiale.

Ornella avait notamment dominé la Canadienne Indianna Carlyle-Byford sur le score de 8 à 2 avant d'être stoppée par une redoutable adversaire iranienne. Mathieu, de son côté, avait écarté son adversaire sud-africain avant de céder au tour suivant. Les deux athlètes reconnaissent toutefois que certains détails ont pesé dans leur parcours. L'absence de coach et d'accompagnateur au bord des tatamis les a obligés à gérer seuls leur échauffement, leur concentration et les contraintes liées à la compétition. Malgré ces conditions particulières, ils ont su faire preuve de maturité et de détermination.

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Pour la suite, les deux karatékas plaident pour une meilleure exposition au haut niveau. « Cette expérience nous a montré que nous avons les capacités de rivaliser avec les meilleurs. Mais pour continuer à progresser, nous devons participer régulièrement à des compétitions internationales. C'est en multipliant les confrontations que nous gagnerons davantage d'expérience et de confiance », ont-ils expliqué. Les parents des athlètes ont également tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette aventure possible, notamment les autorités étatiques, les responsables sportifs et les différents soutiens qui se sont mobilisés. Encore très jeunes, Ornella et Mathieu apparaissent aujourd'hui comme des espoirs du karaté malgache. Leur parcours en Pologne démontre qu'avec davantage d'accompagnement et d'opportunités à l'international, ils disposent du potentiel nécessaire pour viser encore plus haut dans les années à venir.