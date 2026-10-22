Afrique: Ligue des champions CAF - Le CFFA s'arrête au deuxième tour préliminaire

L'aventure continentale du CFFA Andoharanofotsy a pris fin au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions CAF.

Opposés aux redoutables Young Africans SC de Tanzanie, les champions de Madagascar n'ont pas réussi à créer l'exploit lors du match retour disputé mercredi à Dar es Salaam. Battus 4-0 à l'aller, les hommes de Franck Rajaonarisamba se sont de nouveau inclinés sur le score de 4 buts à 1, quittant ainsi la compétition sur un lourd cumul de 8 buts à 1. Dès les premières minutes, les Tanzaniens ont affiché leur supériorité technique et physique. Ibrahim Kazimoto a ouvert le score à la 26e minute avant que Selemani Mwalimu ne fasse le break au retour des vestiaires avec un doublé inscrit aux 48e et 52e minutes. Maîtrisant les débats, les joueurs du Young Africans ont poursuivi leur démonstration grâce à Juma Abushiri, auteur du quatrième but à la 82e minute.

Malgré les difficultés rencontrées face à l'un des poids lourds du football est-africain, le CFFA a eu le mérite de ne jamais renoncer. Les Malgaches ont été récompensés de leurs efforts à la 74e minute lorsque Fitahantsoa Albertini a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique réalisation de son équipe dans cette double confrontation. L'écart entre les deux formations s'est finalement avéré trop important. Habitués aux phases avancées des compétitions africaines, les Young Africans ont confirmé leur statut de favoris et poursuivent leur route vers la phase de groupes.

Malgré cette élimination, le parcours du CFFA reste à saluer. Le club d'Andoharanofotsy aura été l'un des rares représentants malgaches de ces dernières années à franchir le premier tour préliminaire, après avoir écarté le Lijabatho FC du Lesotho. Une performance qui témoigne des progrès réalisés par l'équipe et qui constitue une expérience précieuse pour l'avenir. Cette campagne africaine aura également rappelé les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs malgaches, contraints de disputer leurs rencontres dites « à domicile » loin de leurs bases en raison de l'absence de stade homologué.

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Le parcours africain des clubs malgaches s'achève ainsi cette saison. Éliminé dès le premier tour de la Coupe de la CAF, le FC Rouge n'a pas réussi à déjouer les pronostics face aux Red Arrows. Le CFFA, de son côté, aura porté plus loin les espoirs malgaches en atteignant le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions avant de céder devant la puissance des Young Africans. Un bilan contrasté, mais porteur d'enseignements pour l'avenir du football national.