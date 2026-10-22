Madagascar: Karaté/Championnat national et élections - Report annoncé par le MJS : les organisateurs maintiennent le cap

À quelques jours du coup d'envoi du championnat de Madagascar de karaté, prévu à Fianarantsoa, le comité d'organisation affiche sa sérénité et assure que les préparatifs avancent normalement.

Selon le président du comité d'organisation, Joris Samuel, tous les indicateurs sont au vert. « Ce championnat représente une échéance majeure pour la fédération. Malgré quelques difficultés liées aux derniers détails organisationnels, les préparatifs se déroulent conformément au calendrier établi », a-t-il expliqué. Il a également indiqué que plusieurs délégations étaient déjà en route pour Fianarantsoa, tandis que les inscriptions se poursuivent jusqu'aux derniers jours précédant la compétition. Le responsable a précisé que « toutes les ligues régionales affiliées à la fédération, ainsi que le COSFA, seront représentées ».

Pour les épreuves individuelles, « seuls les champions de chaque ligue seront qualifiés ». Quant à la compétition par équipes, « elle est ouverte à l'ensemble des clubs. Les athlètes issus de structures ne disposant pas d'un effectif complet pourront concourir sous les couleurs de leur ligue, conformément aux usages déjà établis lors des précédentes éditions ». Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 230 acteurs du karaté malgache.

Dans une lettre ayant pour objet le « Report du Championnat national et des élections du Bureau exécutif de la FKM », datée du 20 octobre 2026 et signée par Issouf Boana Aly, secrétaire général par intérim du ministère de la Jeunesse et des Sports, le MJS estime qu'« il est préférable de reporter » ces échéances. Le ministère explique que « le scrutin doit se dérouler dans un climat de transparence et d'unité pour l'ensemble de la famille du karaté malgache ».

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Selon le courrier, ce délai permettrait de « régler les derniers détails organisationnels » afin de garantir « des élections démocratiques, consensuelles et inclusives ». Le texte ajoute que « ce report n'est pas un frein, mais une main tendue », le ministère se disant disposé à travailler avec les parties concernées pour définir « un calendrier plus favorable ».