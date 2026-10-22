Madagascar: Basketball - Road to Bal - COSPN sombre face à Urunani

Le COSPN a perdu son premier match du Road to BAL face à Urunani du Burundi (69-93). Malgré les 20 points d'Ikenna Okeke et une réaction en seconde période, le club malgache n'a pas réussi à combler son retard.

Le COSPN a manqué son entrée en lice au Road to BAL. Opposés à Urunani du Burundi mercredi, les basketteurs du club malgache se sont inclinés sur le score de 69 à 93 (8-26, 13-30, 22-13, 26-24). L'écart s'est creusé dès les deux premiers quarts-temps, au cours desquels les représentants de la Grande Île ont peiné à trouver leur adresse.

Le COSPN a entamé la rencontre avec Jorge Filipe, Papa Kely, Ikenna Okeke, Livio Ratianarivo et Arnol sur le parquet. Les joueurs d'Urunani ont rapidement pris les commandes. Après trois minutes de jeu, ils menaient déjà 7-2, profitant des difficultés offensives de leurs adversaires. Les tirs manqués se sont multipliés et le premier temps mort de Tojo Rasamoelina, alors que le score était de 15-3, n'a pas permis d'enrayer la progression adverse. Au terme du premier quart-temps, Urunani comptait 18 points d'avance (26-8).

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Les difficultés se sont prolongées dans le deuxième quart-temps. Toujours en manque d'adresse, le COSPN a laissé les Burundais creuser davantage l'écart. Malgré un tir primé de Livio Ratianarivo, les Malgaches n'ont pas réussi à inverser la tendance. À la pause, Urunani menait 56-21, soit une avance de 35 points.

Une réaction tardive

Au retour des vestiaires, le COSPN a retrouvé des solutions offensives et remporté le troisième quart-temps 22-13. Urunani conservait néanmoins une avance confortable à l'entame de la dernière période (69-43).

Hasina Rasolonandrianina s'est notamment illustré sous les paniers. Il a terminé la rencontre avec 17 points et 20 rebonds, dont 11 offensifs et 9 défensifs, réalisant ainsi un double-double.

Le COSPN a poursuivi ses efforts dans le quatrième quart-temps, remporté 26-24. À un peu plus de quatre minutes du terme, les Malgaches étaient revenus à 56-77. Livio Ratianarivo, auteur de 11 points et de 3 passes décisives, a participé à cette réaction, tout comme Ikenna Okeke.

Meilleur marqueur du COSPN, Okeke a inscrit 20 points en 28 minutes et 10 secondes de jeu, avec 7 tirs réussis sur 20 tentés, dont 3 sur 9 à trois points. Il a également délivré 2 passes décisives et pris 2 rebonds. Jorge Filipe a, pour sa part, contribué à hauteur de 8 points.

Pour son prochain match, prévu ce jour face aux Namuwongo Blazers, qui évoluent à domicile en Ouganda, le COSPN devra mieux négocier son début de rencontre et prolonger les efforts affichés après la pause contre Urunani.