Madagascar: Exportation - Les producteurs de vanille retrouvent espoir

Pour 2026-2027, cent quarante et un opérateurs sont agréés pour exporter de la vanille, avec l'objectif de diversifier les marchés et de stimuler la concurrence.

La multiplication des exportateurs pourrait favoriser l'ouverture de nouveaux marchés pour la vanille malgache et renforcer les possibilités de vente de cette épice sur le marché international. Pour la campagne 2026-2027, cent quarante et un opérateurs disposent déjà d'un agrément pour exporter de la vanille.

Près de cinq cents demandes concernant la vanille et le girofle restent toutefois en cours d'examen auprès du ministère du Commerce et de la Consommation.

L'élargissement du nombre d'opérateurs agréés vise notamment à réduire les situations de monopole dans la filière. En encourageant davantage d'entreprises à participer aux activités d'exportation, les autorités espèrent stimuler la concurrence et inciter les opérateurs à rechercher de nouveaux acheteurs. Cette dynamique pourrait également offrir davantage de possibilités aux producteurs pour écouler leur récolte.

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La recherche de débouchés commerciaux constitue un enjeu important pour la vanille. La présence de plusieurs exportateurs peut encourager la diversification des partenaires commerciaux et limiter la dépendance à un nombre restreint d'acheteurs. Pour les producteurs, l'existence de plusieurs circuits de commercialisation représente une possibilité supplémentaire de vendre leur production.

Source de revenus

« L'objectif du gouvernement de la Refondation est de sortir de l'ampihimamba (monopole). Nous espérons qu'avec l'augmentation du nombre d'exportateurs, ceux-ci rechercheront eux-mêmes des débouchés commerciaux, avec l'accompagnement du ministère », explique Tiava Rajohnson, directeur général du Commerce extérieur au sein du ministère du Commerce et de la Consommation.

Au-delà de l'ouverture commerciale, cette orientation présente un enjeu économique et social. La vanille constitue une source de revenus pour de nombreux producteurs et ménages ruraux. La diversification des acheteurs pourrait contribuer à une meilleure commercialisation de leur récolte. Toutefois, les effets sur les revenus des planteurs dépendront notamment des prix proposés et des conditions d'achat sur le terrain.

L'obtention d'un agrément reste soumise à plusieurs vérifications. Les services du ministère examinent les dossiers administratifs et inspectent les entrepôts de stockage afin de contrôler leur conformité. Les opérateurs ayant déjà exporté doivent également respecter leurs obligations antérieures, notamment le rapatriement des devises issues des exportations.

Les candidats dont les dossiers présentent des insuffisances peuvent régulariser leur situation. Un délai d'un mois peut notamment leur être accordé pour mettre aux normes un entrepôt jugé non conforme. Cette procédure vise à encadrer l'accès à l'activité d'exportation.

Les demandes sont désormais déposées sur la plateforme numérique ALALANA, qui remplace les échanges par courrier électronique. Gratuite, elle permet de suivre le traitement des dossiers. Les organismes habilités, dont l'Inspection générale de l'État et le Bureau indépendant anti-corruption, peuvent consulter les informations relatives à leur instruction. La Direction de l'audit interne et de la lutte contre la corruption du ministère participe également au contrôle.

La France, les États-Unis et le Canada figurent parmi les principaux acheteurs de vanille malgache. L'enjeu est désormais de diversifier les débouchés et de faire en sorte que cette ouverture commerciale profite aussi aux producteurs.