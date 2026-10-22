Madagascar/Tanzanie: Football - Ligue des champions - Young Africans SC élimine CFFA

Le club champion de Madagascar en titre, CFFA, s'est incliné sur un score cumulé de 1-8 contre Young Africans SC. L'équipe d'Andoharanofotsy a été battue 1-4 hier au retour en Tanzanie.

Fin de parcours. L'équipe championne de Madagascar en titre, le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA), s'est inclinée encore une fois sur un score large de 1 à 4 devant Young Africans SC hier soir à l'Azam Complex de Dar es Salaam, capitale tanzanienne. La rencontre comptait pour le match retour du second tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Le club le plus titré de la Tanzanie a ainsi éliminé le CFFA sur un score cumulé de 8 à 1 après la lourde défaite au match aller sur le même terrain samedi.

Les Tanzaniens ont dominé à l'entame du match et ont mené 1 à rien à la pause, but inscrit par l'attaquant Ibrahim Kazimoto de la tête, servi du côté droit (26e). Les hommes du coach Franck Rajaonarisamba ont, de leur côté, tenté d'imposer leur jeu, sans parvenir à concrétiser leurs occasions.

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L'équipe d'Andoharanofotsy a été de plus en plus agressive et a fait du pressing haut, mais les murs défensifs tanzaniens ont été impénétrables.

À la recherche d'au moins un but d'honneur, la bande à Rova, capitaine malgache, a un peu négligé le système défensif.

Limité

Les Tanzaniens ont su optimiser leurs contre-attaques rapides. Après avoir inscrit quatre buts à l'aller, le club hôte ne s'est pas arrêté là et a ajouté une réalisation en première période. Young Africans SC a enfoncé le clou et a creusé l'écart au retour des vestiaires en rajoutant trois buts supplémentaires, dont un doublé de l'intenable attaquant Selemani Mwalimu (48e, 52e). L'unique but du CFFA a été l'oeuvre de Fitahiantsoa Albertin (74e).

Ce dernier était déjà le buteur au match du premier tour préliminaire contre Lijabatho FC du Lesotho. Le quatrième but tanzanien a été signé Juma Abushiri (82e).

L'entraîneur Franck Rajaonarisamba a beau revisiter et remanier sa formation dans le but de résister et de chercher la victoire au match retour, dans l'espoir de sortir par la grande porte. CFFA avait validé son ticket pour le second tour de cette campagne africaine en s'imposant contre Lijabatho FC du Lesotho sur un score cumulé de 3-1. Le club d'Andoharanofotsy l'avait défait 2-0 à l'aller à Maurice, puis s'était neutralisé 1 partout au retour du premier tour préliminaire.

Young Africans SC, meilleur club tanzanien actuel comptant 27 titres de champion national, dont cinq successifs, huit sacres en coupe et neuf Supercoupes, brise ainsi le rêve du CFFA de réaliser un exploit et d'accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions africaine.