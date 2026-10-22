Madagascar: Sensibilisation- La prévention de la cybercriminalité se renforce

Le Centre de lutte contre la cybercriminalité (CLCC), rattaché au ministère de la Communication et de la Culture, a reçu des ordinateurs du ministère chargé du développement du numérique, le 21 octobre 2026, à Anosy. Ces équipements seront répartis dans les 24 régions pour renforcer les moyens des équipes locales.

L'objectif est de former les responsables régionaux et les agents de terrain à repérer et à analyser les infractions commises sur les réseaux sociaux, afin de mieux protéger les citoyens contre les arnaques, les abus et la diffusion de fausses informations.

Le programme « Cybercitoyenneté responsable » mettra également l'accent sur l'éducation numérique. Les internautes seront encouragés à vérifier leurs sources avant de partager une information pour limiter la propagation de rumeurs susceptibles de porter préjudice à autrui ou de provoquer des tensions sociales.

Créé en 2019, le CLCC a repris ses activités en juin 2026 après une interruption. Selon son coordonnateur, le commissaire de police Tsitohaina Ralihivao, la sensibilisation constituera une première étape, avant d'éventuelles sanctions à l'encontre des personnes qui persistent à commettre des infractions.

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La prévention repose aussi sur la vigilance des internautes. Vérifier les informations avant de les relayer contribue à protéger la réputation d'autrui et à préserver un climat de confiance.