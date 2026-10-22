Madagascar: Sensibilisation- La prévention de la cybercriminalité se renforce

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Le Centre de lutte contre la cybercriminalité (CLCC), rattaché au ministère de la Communication et de la Culture, a reçu des ordinateurs du ministère chargé du développement du numérique, le 21 octobre 2026, à Anosy. Ces équipements seront répartis dans les 24 régions pour renforcer les moyens des équipes locales.

L'objectif est de former les responsables régionaux et les agents de terrain à repérer et à analyser les infractions commises sur les réseaux sociaux, afin de mieux protéger les citoyens contre les arnaques, les abus et la diffusion de fausses informations.

Le programme « Cybercitoyenneté responsable » mettra également l'accent sur l'éducation numérique. Les internautes seront encouragés à vérifier leurs sources avant de partager une information pour limiter la propagation de rumeurs susceptibles de porter préjudice à autrui ou de provoquer des tensions sociales.

Créé en 2019, le CLCC a repris ses activités en juin 2026 après une interruption. Selon son coordonnateur, le commissaire de police Tsitohaina Ralihivao, la sensibilisation constituera une première étape, avant d'éventuelles sanctions à l'encontre des personnes qui persistent à commettre des infractions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La prévention repose aussi sur la vigilance des internautes. Vérifier les informations avant de les relayer contribue à protéger la réputation d'autrui et à préserver un climat de confiance.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.