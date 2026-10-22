Madagascar: La bonne semonce

Du jamais vu. Le colonel Randrianirina n'a pas pris de gants pour dénoncer la corruption qui règne en maître à l'aéroport d'Ivato. Irrité par les rapports transmis par ses collaborateurs et par les complaintes des gens sur les réseaux sociaux, c'est un véritable coup de grisou qu'il a insufflé devant les responsables entités qui travaillent à l'aéroport en l'occurrence la Police aux Frontières, la Douane, l'ACM, l'ANAF, la Gendarmerie, Amarante. Chacun a eu sa dose.

Particulièrement remonté contre le trafic d'or qui gagne de plus en plus de terrain, il a fait un « lynchage populaire » comme il l'a lui-même qualifié, il a cité le nom de trois personnes travaillant à l'aéroport et semble-t-il, intouchables. Il a demandé aux responsables de les affecter là où ils n'auront plus l'occasion de continuer leurs pratiques préjudiciables à l'économie du pays.

Le colonel Randrianirina a révélé, à la suite d'une projection, que 100 tonnes d'or quittent le pays chaque année soit l'équivalent de 10 milliards de dollars. Avec une telle somme, on n'est plus contraint de quémander aux bailleurs de fonds et de se soumettre à leurs conditions.

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La lutte contre la corruption a enfin pris un visage après avoir été l'ombre de son ombre depuis plusieurs années malgré l'existence de plusieurs entités censées mettre fin à ce fléau. Jusque-là, on a eu droit à des rapports, des chiffres, des déclarations, des intentions, des conventions mais rien de concret. Il suffit de voir l'essor immobilier et la vente de voitures de luxe pour comprendre que tout ne tourne pas rond.

Le colonel Randrianirina l'a d'ailleurs souligné que tout le monde veut rouler dans un 4x4 et vivre dans une belle villa vitrée, mais avec les agissements d'une minorité, 90 % de la population se trouve dans une extrême pauvreté.

Il a promis de sévir sans complaisance précisant que l'affectation n'est pas encore une sanction. Le colonel Randrianirina a montré une détermination et une sévérité qu'aucun président ou chef d'État n'a eues auparavant. La lutte contre la corruption était le leitmotiv de tous les régimes successifs, mais la réalité est que la situation a empiré d'une année à l'autre. Serment, déclaration de patrimoine, convention, tout n'est que formalité et cirque.

Cela fait vingt-deux ans que le Bianco existe mais la corruption n'a jamais reculé d'un iota. Le colonel Randrianirina a crevé l'abcès sans bistouri ni baïonnette, mais en affrontant les yeux dans les yeux ceux qui font la pluie et le beau temps à l'aéroport d'Ivato. Il faut qu'il fasse également une tournée à la Justice, au domaine, dans les commissariats, dans les prisons...De belles surprises l'attendent.