Madagascar: Météo - La bande nuageuse d'Agueda pourrait apporter des pluies au Nord

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La tempête tropicale modérée Agueda ne devrait pas toucher Madagascar. Le système a été positionné à 770 km au Nord-nord-est d'Antsiranana, hier. Il génère des vents moyens de 75 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 105 km/h. Il poursuit sa trajectoire vers l'Ouest-sud-ouest. Aucun atterrissage direct sur la Grande Île n'est prévu, selon la direction générale de la Météorologie, hier.

Cela n'écarte pas toute influence. Sa bande nuageuse pourrait arroser les régions Nord et Nord-ouest d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions météorologiques. Une dégradation des conditions maritimes est également prévue. Les pêcheurs et les navigateurs sont les premiers concernés, et la prudence s'impose ainsi en mer.

Sur les Hautes Terres, l'atmosphère reste instable, indépendamment de la tempête tropicale modérée. Des averses sont attendues aujourd'hui, puis des averses orageuses vendredi et samedi, notamment à Analamanga, selon la direction générale de la Météorologie.

Les températures devraient, par ailleurs, augmenter aujourd'hui et demain, pour atteindre jusqu'à 30 °C à Analamanga.

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La saison cyclonique s'annonce inférieure à la moyenne, avec zéro à deux cyclones susceptibles de toucher l'île. Elle devrait aussi être plutôt sèche, avec de fortes températures.

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