Madagascar: Antananarivo- La circulation se réorganise

L'installation de feux tricolores, le réaménagement de carrefours et la libération des trottoirs modifient progressivement la circulation dans la capitale. Les embouteillages persistent toutefois sur plusieurs axes, tandis que le respect de la signalisation demeure inégal.

La Commune urbaine d' Antananarivo (CUA) multiplie les interventions pour mieux organiser la circulation et renforcer la sécurité des usagers. Installation de feux tricolores, réouverture de passages et enlèvement des motos stationnées sur les trottoirs figurent parmi les mesures engagées. Leurs effets sur les déplacements quotidiens restent cependant à évaluer.

Des feux tricolores ont été installés à Totombato et à Antaninarenina. Selon Aina Nomenjanahary Manampisoa Rakotoarison, directeur de la communication de la CUA, ces équipements s'inscrivent dans la réorganisation de la circulation. Leur respect reste toutefois inégal : certains usagers se conforment à la signalisation, tandis que des motocyclistes continuent de l'ignorer.

Dans le secteur d'Analakely, où la densité du trafic complique la traversée des rues, la sécurité des piétons reste une préoccupation. Rina Andriamiarison, qui fréquente Andohan'Analakely, juge les aménagements positifs, mais insuffisants.

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« Cette rénovation est une bonne chose, notamment grâce aux feux tricolores qui permettent de réguler la circulation des véhicules et les déplacements des piétons. Il est inquiétant de traverser lorsque certaines voitures et motos ne s'arrêtent pas, car cela peut provoquer des accidents. »

Des carrefours réaménagés

Il préconise davantage de sensibilisation et de contrôles pour accompagner ces équipements et favoriser le respect des règles.

La CUA a également modifié la circulation à certains carrefours afin de limiter les détours. À Ambohijatovo, un passage a été rouvert pour permettre des trajets plus directs. Une réorganisation similaire a été effectuée à Anosy, près du monument du 25 Septembre.

D'autres changements concernent Soarano, Mahamasina et Anosizato, où des arrêts de taxi-be ont été réorganisés.

Si ces transformations visent à faciliter les déplacements, les embouteillages restent importants aux heures de pointe, notamment sur les axes reliant la périphérie au centre-ville.

Vonjy Rasoandriaka, qui se rend quotidiennement d'Andranomena à Analakely, témoigne : « Depuis quelque temps, la circulation et le stationnement ont été modifiés en raison des travaux réalisés à Soarano. Les embouteillages persistent, notamment à Antanimena. Il faut souvent plus de temps pour arriver à destination et il m'arrive d'être en retard. Je suis donc obligé de partir plus tôt. »

Des trottoirs à dégager

Son témoignage souligne les difficultés qui subsistent sur cet itinéraire, malgré les changements apportés à certains points du réseau.

La commune poursuit les opérations visant à libérer les trottoirs occupés par des motos et diverses installations. Dans le troisième arrondissement, huit motos ont été mises en fourrière pour stationnement irrégulier, selon les informations communiquées. Des installations de transfert d'argent et des motos occupant les abords de la chaussée ont également été retirées à certains endroits.

La CUA défend une répartition de l'espace public réservant les trottoirs aux piétons, la chaussée aux véhicules et les marchés aux commerçants. La police municipale intervient dans les différents arrondissements pour faire respecter cette organisation.

Des opérations de contrôle visent également les courses sauvages de motos, notamment sur la nouvelle route de Nanisana, à Ankasina et à Ambohitrimanjaka. Elles comprennent la vérification des documents des conducteurs et des véhicules, des actions de sensibilisation et des contrôles d'alcoolémie. Des deux-roues en infraction ont été mis en fourrière.

Dans le tunnel d'Ambohidahy, des barrières ont été installées pour protéger les piétons. Un dispositif similaire est annoncé à Ambanidia.

Ces interventions modifient l'organisation de la circulation, mais leur efficacité reste à documenter. L'évolution des temps de trajet, du nombre d'accidents et de leur gravité, ainsi que le bilan des contrôles permettraient d'en apprécier les effets.

Les prochaines étapes, leur calendrier et les mesures prévues sur les axes encore encombrés restent à préciser. L'enjeu est de traduire les aménagements engagés en améliorations durables pour les piétons comme pour les autres usagers.