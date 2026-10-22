Madagascar: Cyclisme - Championnat d'Afrique sur piste - Houlder Mohamed se bat seul au Kenya

Le Championnat de Madagascar de cyclisme sur route 2026 a réuni dimanche 63 participants issus de plusieurs clubs et régions. Les coureurs se sont affrontés dans les trois catégories au programme : élites, juniors et féminines. Chez les élites, Houlder Mohamed, du COSPN Analamanga, s'est imposé au terme d'une épreuve exigeante de 133,97 km.

Le départ a été donné à Ambodisaha Fenoarivo pour un aller-retour en direction de Miarinarivo. Houlder Mohamed a bouclé le parcours en 3 h 52 min 30 s, à l'issue d'une course disputée.

Le coureur du COSPN a devancé Thony, du club ACCLI, tandis que Tovonay, de Toliara, a complété le podium.

Ce sacre récompense également le travail collectif du COSPN. Le nouveau champion a tenu à remercier les dirigeants, son entraîneur et ses coéquipiers pour leur soutien.

« Mon avantage tient peut-être à l'expérience acquise à l'étranger, notamment au Tour de Maurice, au Tour de La Réunion et lors de plusieurs courses locales à Maurice avec le KFC Faucon Flacq Cycling Team », confie-t-il.

Désormais sacré champion de Madagascar, Houlder Mohamed se tourne vers ses prochaines échéances internationales: les Championnats du monde et les Championnats d'Afrique.