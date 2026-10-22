Madagascar: Santé publique - La lutte contre la poliomyélite se poursuit

La lutte contre la poliomyélite reste une priorité à Madagascar. À l'occasion de la Journée mondiale dédiée à cette maladie, célébrée le 24 octobre, les clubs Rotary, Rotaract et Interact organisent une marche citoyenne et solidaire de quatre kilomètres à Antananarivo. Cette initiative fait suite à la campagne nationale de vaccination menée du 5 au 9 octobre dans les 23 régions du pays.

Associée à une supplémentation en vitamine A, cette campagne intégrée contre la poliomyélite et la rougeole avait pour objectif de protéger près de six millions d'enfants de moins de 5 ans.

Maladie infectieuse hautement contagieuse, la poliomyélite affecte principalement les jeunes enfants et peut provoquer une paralysie irréversible. Tant que le poliovirus continue de circuler, aucun enfant n'est totalement à l'abri. La vaccination et la surveillance épidémiologique demeurent ainsi essentielles pour stopper la transmission du virus.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) accompagne le ministère de la Santé publique dans la surveillance des cas, la préparation des ripostes aux flambées et la planification des campagnes de vaccination.

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Mobilisation collective

Cet accompagnement comprend également le renforcement des compétences des professionnels de santé, la sensibilisation aux risques liés à la maladie et la mobilisation des communautés.

Depuis 1979, le Rotary International s'investit dans la lutte contre la poliomyélite, dont l'éradication constitue l'une de ses principales causes. À Madagascar, les clubs Rotary, Rotaract et Interact poursuivent leurs initiatives auprès des communautés, en collaboration avec leurs partenaires.

L'engagement des familles et la participation de la population restent également déterminants pour venir à bout de la maladie. La vaccination, la surveillance épidémiologique et la mobilisation collective constituent des leviers essentiels pour interrompre la circulation du poliovirus et préserver la santé des générations actuelles et futures.