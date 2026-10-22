Afrique: Tennis de table - Championnat du continent- Deux paires malgaches chutent en huitièmes du double mixte

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Élimination au second tour. Deux paires malgaches ont été éliminées en huitièmes de finale du championnat d'Afrique de tennis de table, dans l'épreuve du double mixte, à l'Arena Olympic Hall de Tanger, au Maroc, hier. La paire Fabio Rakotoarimanana-Hanitra Karen Raharimanana s'est inclinée devant la formation égyptienne Mahmoud Helmy-Hend Fathy 0-3 (11/13, 12/14, 9/11).

En seizièmes, Fabio et Hanitra avaient écarté les Nigérians Agundiabe Sultan et Kabirat Ayoola, 3-0. Timiary Rabemanantsoa et Edena Prevot ont, quant à eux, été éliminés en huitièmes par les Égyptiens Youssef Abdelaziz et Mariam Alhodaby par 0-3 (4/11, 6/11, 3/11), après leur victoire contre les Sud-Africains, 3-2 au premier tour.

Les deux autres paires malgaches ont échoué d'entrée. Antoine Razafinarivo et Vony Ange Randriantsoa ont perdu sur le fil 2-3 contre les Sud-Africains Chetan Nathoo et Danisha Patel. Et le duo Ranto Océane Rakotondrazaka-Tsilavo Rabemanantsoa s'est plié d'entrée 0-3 devant les Tunisiens Youssef Aidli et Ela Saidi.

Les pongistes de la Grande Île ont ensuite entamé hier en début de soirée les éliminatoires des épreuves de double messieurs en alignant Fabio-Antoine et les frères Rabemanantsoa.

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En double dames, Hanitra joue aux côtés de Vony Ange et l'autre paire est formée par Edena et Océane. Les quarts de finale des épreuves de double auront lieu ce jeudi, les demi-finales étant programmées vendredi et les finales samedi. Les épreuves individuelles s'étalent de ce jeudi jusqu'au dimanche.

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