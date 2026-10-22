Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Muhindo Nzangi interpellé sur les 57 millions USD de la BAD destinés à l'entrepreneuriat agricole des jeunes

La gestion des 57 millions de dollars américains alloués par la Banque africaine de développement (BAD) au financement des projets agricoles des jeunes en République démocratique du Congo a suscité un vif débat, mercredi 21 octobre, à l'Assemblée nationale. Le ministre d'État en charge de l'Agriculture, Muhindo Nzangi, était entendu dans le cadre d'une question orale avec débat initiée par la députée Hermione Bolumbe Bakando.

L'élue souhaitait obtenir des éclaircissements sur l'état d'avancement du Projet d'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-business (PEJAB), dont l'échéance est fixée à décembre 2025. Les députés ont notamment cherché à savoir combien d'entreprises avaient été créées, combien de jeunes avaient effectivement bénéficié du financement et quelle avait été l'utilisation des fonds mis à disposition par la BAD.

Face aux préoccupations des élus, le ministre a tenu à rassurer que les ressources financières prévues dans le cadre du projet sont toujours disponibles et que leur décaissement se poursuit progressivement.

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« Ce projet représentait 40 unités de compte, soit 57 millions de dollars américains. Les fonds sont là. Les jeunes sont en train de présenter leurs plans de business et ils sont en train d'être financés progressivement par le projet », a déclaré Muhindo Nzangi.

Le ministre a également expliqué que certaines contraintes découlent directement des accords de financement conclus avec les bailleurs de fonds, qui limitent les possibilités de réorientation des ressources vers des activités ou des provinces non prévues initialement.

Selon lui, plusieurs jeunes ont déjà bénéficié de formations dans différents domaines, notamment la pisciculture, l'élevage, la culture des champignons, l'agriculture générale ainsi que la transformation des produits agricoles.

Une motion de défiance en préparation

Les explications du ministre n'ont toutefois pas convaincu l'initiatrice de la question orale. À l'issue du débat, Hermione Bolumbe Bakando a annoncé son intention de déposer une motion de défiance contre le ministre d'État à l'Agriculture.

L'élue de Mont-Amba estime que les réponses fournies n'ont pas permis de dissiper les zones d'ombre entourant la gestion du projet. Elle affirme également disposer d'éléments faisant état de soupçons de détournement des fonds destinés à l'entrepreneuriat agricole des jeunes.

« Il n'a répondu à aucune de mes préoccupations. Il y a le directeur de cabinet du Chef de l'État qui a fait une note bien avant pour alerter le ministre qu'il y avait un détournement de 57 millions de dollars. Il faudrait que cette hémorragie s'arrête », a-t-elle déclaré devant les députés.

Pour la parlementaire, une interpellation formelle devra permettre d'obtenir davantage d'explications sur l'utilisation des fonds alloués par la BAD. Elle affirme avoir déjà recueilli des signatures de collègues députés en vue du dépôt de sa motion.

Des explications attendues

Cette controverse intervient alors que le projet, destiné à promouvoir l'emploi des jeunes à travers l'agriculture et l'agro-business, arrive dans sa dernière phase d'exécution. Les débats au sein de l'Assemblée nationale mettent en lumière les interrogations persistantes sur les résultats concrets du programme, notamment en matière de création d'entreprises, de financement des initiatives entrepreneuriales et de répartition géographique des bénéficiaires.

En attendant l'éventuelle motion de défiance annoncée par la députée Hermione Bolumbe Bakando, le Gouvernement est appelé à fournir davantage de détails sur l'exécution de ce financement de 57 millions de dollars, qui constitue l'un des principaux programmes de soutien à l'entrepreneuriat agricole des jeunes en RDC.