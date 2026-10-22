Congo-Kinshasa: La grève des transporteurs sur la RN27, la société civile redoute une crise humanitaire en Ituri

Le trafic routier est interrompu depuis six jours sur la Route nationale 27 (RN 27), reliant Bunia à Mahagi, dans la province de l'Ituri. Les transporteurs et camionneurs observent depuis le samedi 17 octobre 2026, un mouvement de débrayage généralisé pour protester contre la récurrence des embuscades, des tueries et des extorsions attribués aux groupes armés.

Face à ce blocage qui entraîne déjà une hausse des prix des denrées sur les marchés, la société civile du Congo (SOCICO), sous-coordination de Ngote, appelle les autorités provinciales à instaurer des escortes sécuritaires et à accélérer le désarmement des milices.

Des centaines de véhicules à l'arrêt et un amer constat d'insécurité

Depuis le lancement du mouvement de grève, plusieurs centaines de poid-lourds et d'autres véhicules de transport en commun demeurent immobiles le long du tronçon Bunia-Mahagi, notamment aux centres commerciaux de Mahagi, Ngote et Fataki. Les usagers de cet axe économique majeur dénoncent une dégradation constante des conditions de sécurité, marquée par des attaques meurtrières répétées et des pillages systématiques.

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La société civile de Ngote rappelle que ces violences ne sont pas nouvelles mais s'aggravent faute de réponses pérennes. Le président de la sous-coordination de la SOCICO/Ngote dresse l'historique amer de la vulnérabilité des usagers :

« Durant un moment de la même année, les transporteurs refusaient d'emprunter cette route, fréquemment ciblée par des groupes armés, et les FARDC avaient dû escorter une centaine de camions. Encore en juillet 2026, des passagers ont été dépouillés dans des embuscades à Dhera. Les chauffeurs, eux, dénoncent depuis longtemps l'inefficacité des mesures de sécurité. »

Plaidoyer pour le désarmement et crainte d'une asphyxie économique

Au-delà du déploiement urgent de convois militaires sécurisés pour escorter les véhicules de marchandises, la SOCICO exige l'accélération du processus de désarmement et de démobilisation des milices locales qui écument la zone depuis la résurgence des conflits armés en décembre 2017.

La structure citoyenne prévient que la paralysie prolongée de la RN 27 dépasse désormais le seul cadre sécuritaire pour devenir une menace socio-économique et humanitaire. La rupture de la chaîne d'approvisionnement provoque déjà une flambée des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux, exposant les populations vulnérables de l'Ituri à une crise alimentaire imminente.