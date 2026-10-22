Congo-Kinshasa: Est du pays - La Mettelsat alerte sur des pluies diluviennes et des glissements de terrain en décembre

L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (Mettelsat) tire la sonnette d'alarme face à la menace du phénomène climatique El Niño, attendu avec un pic d'intensité en décembre 2026.

Réunis lors d'un briefing de crise ce mercredi 21 octobre au ministère de l'Intérieur à Kinshasa, les experts météo et la Protection civile mettent en garde contre des inondations majeures et des éboulements de terrain dévastateurs dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo.

Une pluviométrie excédentaire et des risques majeurs de débordement

Résultat d'un réchauffement anormal des eaux de surface de l'océan Pacifique, le phénomène El Niño s'annonce d'une intensité exceptionnelle en cette fin d'année 2026. Les cartes prévisionnelles présentées par la Mettelsat affichent un niveau de vigilance critique (zone rouge) sur la partie orientale du territoire national.

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Selon les climatologues, l'est de la RDC doit s'attendre à des perturbations pluviométriques considérables par rapport aux moyennes saisonnières. L'un des experts de la Mettelsat détaille l'ampleur des menaces physiques :

« Nous sommes en alerte orange. L'Est risque de connaître de fortes inondations et des éboulements de terrain. 30 à 40 % de pluies de plus que la normale sont attendues. Les rivières Semliki et Rusizi vont déborder, les collines de Goma et Bukavu peuvent glisser. »

Évacuation préventive réclamée sur plus de 450 sites à haut risque

Face à ces projections alarmantes, les services de secours et d'urgence se mobilisent avec l'appui de la Croix-Rouge RDC. La Direction générale de la Protection civile indique avoir déjà cartographié plus de 450 sites vulnérables dans l'Est, regroupant des constructions précarisées sur des versants instables de collines ou en bordure des lacs et cours d'eau.

Afin d'éviter une catastrophe humaine, le directeur général de la Protection civile lance un appel pressant aux ménages exposés pour qu'ils quittent sans délai les zones répertoriées comme dangereuses :

« L'alerte est lancée. La population qui vit dans les zones à risque doit partir maintenant. Il faut anticiper les inondations et les éboulements. Il ne faut pas attendre les dégâts pour agir. »

Ce briefing stratégique vise à diffuser l'information jusqu'au niveau communautaire afin de susciter des mesures d'évacuation préventive avant les fortes précipitations attendues d'ici la fin de l'année.