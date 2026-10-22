Congo-Kinshasa: Des enseignants et inspecteurs du Maniema formés à l'enseignement de l'informatique au primaire

22 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Division provinciale de l'Éducation Maniema 1 a lancé à Kindu ce mercredi 21 octobre 2026 une formation destinée aux enseignants et aux inspecteurs afin de préparer l'introduction de l'informatique dans les écoles primaires. Cette première vague de formation concerne les sous-divisions de Kasuku, Mikelenge et Alunguli.

Selon le PROVED, Mutoo Balingene Jacques, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système éducatif telle que prévue dans le plan quinquennal 2024-2029.

« C'est une nécessité, puisqu'il est dit dans le plan quinquennal 2024-2029 que nous devons moderniser notre éducation, notre façon d'enseigner. Et tout passe par le numérique, la digitalisation », a-t-il expliqué.

L'objectif est de permettre aux acteurs éducatifs d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer l'enseignement de l'informatique dès le cycle primaire et préparer les élèves aux exigences du numérique.

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De son côté, le ministre provincial de l'Enseignement, Mera Marungu, espère que cette formation contribuera à améliorer le niveau des apprenants dans le domaine des technologies de l'information.

« Nous attendons un résultat qui va rapprocher nos enfants du numérique, qui est aujourd'hui incontournable dans le secteur de l'éducation », a-t-il déclaré.

Cette initiative intervient quelques semaines après la remise, par le gouvernement provincial, d'équipements informatiques au Centre de ressources pour enseignants de Kindu. Les autorités éducatives espèrent ainsi renforcer progressivement l'intégration du numérique dans l'enseignement primaire au Maniema.

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