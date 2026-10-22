Sénégal: ANPS Awards 2026 - Saly Sarr sacrée meilleure sportive, un Trophée Amadou Dia Bâ pour une saison en or

Saly Sarr a été élue meilleure sportive de l'année lors des ANPS Awards 2026, tenus ce 22 octobre 2026. La triple-sauteuse sénégalaise remporte le Trophée Amadou Dia Bâ avec 300 points, loin devant Cheikh Thiam (boxe savate, 96 points) et Oumy Diop (natation, 77 points).

Ce sacre décerné par l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) récompense une saison exceptionnelle pour l'athlète de 23 ans, originaire de Ouakam, à Dakar. Au fil de l'année, elle a enchaîné les performances de haut niveau en Diamond League : un podium à Doha en juin avec un record personnel à 14,86 m, une deuxième place à Monaco en juillet (14,99 m), puis sa première victoire à Silesia le 23 août, assortie d'un nouveau record national.

Le point d'orgue est arrivé le 4 septembre à Bruxelles, lors du Memorial Van Damme. Avec un bond à 14,96 m, Saly Sarr a remporté la finale de la Diamond League au triple saut, devant les Cubaines Leyanis Pérez Hernández (14,82 m) et Davisleydis Velazco (14,73 m). Elle est devenue la première athlète sénégalaise, hommes et femmes confondus, à s'imposer sur ce circuit mondial.

Championne d'Afrique en titre et médaillée de bronze aux derniers Championnats du monde en salle, elle confirme son statut de figure montante de l'athlétisme africain.