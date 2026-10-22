Madagascar: Viavy film festival - L'appel à films de la troisième édition lancé

Le festival invite les réalisatrices malgaches à soumettre leurs oeuvres pour sa troisième édition, qui met à l'honneur la création cinématographique féminine.

Les réalisatrices ont une nouvelle occasion de faire découvrir leurs oeuvres. Pour sa troisième édition, le Viavy Film Festival lance un appel à films ouvert aux femmes de nationalité ou d'origine malgache. La date limite de candidature sera annoncée sur la page Facebook officielle du festival.

Les participantes peuvent proposer des courts-métrages de fiction, des documentaires ou des films d'animation d'une durée comprise entre une et quarante minutes. Les oeuvres tournées dans une langue autre que le français doivent être sous-titrées en français.

La participation est gratuite. Pour s'inscrire, les candidates doivent remplir le formulaire disponible sur les plateformes officielles du festival et transmettre un lien de visionnage de leur film en haute résolution. Les liens YouTube ne sont pas acceptés.

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Créé par les cinéastes Koloina Andriamanantsoa et Ony Andriananantany, le Viavy Film Festival oeuvre à la promotion des femmes dans l'industrie cinématographique.

Une vitrine pour les réalisatrices

Présenté comme le premier festival à Madagascar exclusivement consacré aux créatrices du septième art, il entend valoriser leurs oeuvres et leur expression artistique. Plusieurs prix récompenseront les films sélectionnés.

La Tresse d'or figure parmi les principales distinctions de l'événement. Lors de la première édition, en 2024, elle a été décernée à Nya Rafali pour son court-métrage « Why Are We Awake? ». En 2025, elle est revenue à Kuro Hime pour « Le Bus. »

Avec ce nouvel appel à films, le festival poursuit son engagement en faveur de la visibilité des réalisatrices malgaches et de la diversité de la création cinématographique.