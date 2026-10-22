Madagascar: Décoration - Vingt artistes évangéliques reçoivent les honneurs de l'État

Le ministère de la Communication et de la Culture distingue vingt artistes évangéliques pour leur contribution à la promotion de la culture et leur rôle au sein de la société.

La musique évangélique gagne en reconnaissance institutionnelle. Vingt artistes ont reçu la distinction honorifique des Arts, des Lettres et de la Culture hier, en hommage à leur contribution à la promotion de la culture. Parmi eux, onze ont été élevés au rang de commandeurs, six ont reçu le grade d'officiers et trois celui de chevaliers de l'Ordre. Cette distinction est accessible aux artistes justifiant d'au moins dix années d'activité.

Lors de la cérémonie, le ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa, a souligné le rôle des artistes évangéliques dans le développement du pays. « La prédication de l'Évangile ne se limite pas aux chants et aux sermons.

Elle contribue également au renforcement de la solidarité, de la confiance mutuelle et de la paix », a-t-il déclaré. Il a également rappelé que « les chants évangéliques peuvent réconforter la population et redonner espoir aux personnes découragées ».

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Le ministre a appelé les artistes à faire en sorte que leurs oeuvres aient un impact réel sur leur public et participent au renouveau national, dans un esprit d'amour et de fraternité. Il a également assuré que les portes du ministère restaient ouvertes à tous les artistes, afin de soutenir les talents et les initiatives en faveur du développement de la culture.

Justement, le ministère souhaite pérenniser cette initiative à travers une deuxième édition, afin de poursuivre la reconnaissance des artistes évangéliques et de leur contribution à la culture malgache.

Cette reconnaissance ne fait toutefois pas disparaître les difficultés auxquelles les artistes évangéliques sont confrontés. Mamy, membre du groupe Antsan'i Kristy, rappelle que « la musique évangélique est avant tout un moyen de prêcher et non une activité destinée à générer des revenus ». Les artistes doivent ainsi poursuivre leur mission avec les moyens dont ils disposent.

À travers cette distinction, les autorités mettent en lumière la contribution des artistes évangéliques à la vie culturelle et sociale, tout en soulignant la portée de leur engagement auprès du public.