Madagascar: Halloween - Magic Land déploie deux jours d'attractions

L'Urban Futsal Zone de Galaxy Andraharo accueillera deux journées d'activités ludiques et créatives destinées à toutes les générations.

Des jeux à volonté, des défis en famille et des animations exclusives rythmeront la prochaine édition de Magic Land. Organisé les 7 et 8 novembre 2026 à l'Urban Futsal Zone, à Galaxy Andraharo, cet événement spécial Halloween entend réunir petits et grands autour d'expériences immersives, dans un espace entièrement consacré aux loisirs et au partage.

Le programme prévoit des activités adaptées à chaque tranche d'âge. Les plus petits pourront profiter d'une garderie, de structures gonflables, d'un trampoline élastique, de mascottes, de la pêche aux canards, de séances de danse et de maquillage artistique. Les adolescents auront accès à des jeux vidéo, des défis chronométrés, du rodéo, des jeux de société et des ateliers créatifs.

Les adultes pourront également participer aux animations grâce à des jeux d'adresse, des défis familiaux, un loto et des compétitions amicales. Des spectacles de magie, des caricatures et d'autres surprises viendront compléter les activités proposées. Un espace de restauration sera également aménagé pour les visiteurs.

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Magic Land mise sur une formule qui permet de profiter de l'ensemble des loisirs sans multiplier les dépenses. Le droit d'entrée est fixé à 20 000 ariary par personne, à partir de l'âge d'un an. Ce billet donne accès gratuitement et de manière illimitée aux jeux et aux ateliers pendant toute la journée.

Un tarif unique pour toutes les activités

Au-delà des animations, cette édition spéciale Halloween entend favoriser les échanges entre générations et renforcer les liens familiaux. Le concept repose sur une participation active des visiteurs, invités à essayer les différentes activités à leur rythme plutôt qu'à rester simples spectateurs.

Pendant deux jours, Magic Land entend ainsi faire du jeu un terrain de rencontre entre enfants, adolescents et adultes, dans une ambiance festive où le divertissement se partage en famille.