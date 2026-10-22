Madagascar: Antehiroka- Le meurtrier d'un couple incarcéré

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

L'homme soupçonné d'avoir tué un couple d'entrepreneurs à Amboaroy, dans la commune d'Antehiroka, a été placé en détention provisoire après sa présentation à la justice. L'instruction se poursuit.

Le couple, composé d'un ressortissant français et de son épouse malgache, avait été tué à l'arme blanche plusieurs jours auparavant. Les soupçons se sont portés sur un homme qui venait acheter des objets et du matériel usagés au domicile des victimes.

Informés

Un sac noir contenant des vêtements ainsi qu'une carte d'identité et un permis de conduire à son nom avait été retrouvé dans la maison.

Un avis de recherche avait alors été diffusé. Informés de sa présence à Toamasina, les enquêteurs y avaient intensifié leurs recherches. Le suspect a finalement été interpellé par la police alors qu'il jouait au football.

Les policiers de Toamasina ont ensuite averti les gendarmes chargés de l'affaire. L'homme a été transféré à Antehiroka pour la poursuite de l'enquête, avant d'être présenté à la justice.

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