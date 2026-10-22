Madagascar: Ambatondrazaka- Dix élèves interpellés pour consommation présumée de cannabis

La police est intervenue mardi dans un lieu d'Ambatondrazaka présenté comme un point de rassemblement de jeunes consommateurs de cannabis. L'opération a été menée à la suite de renseignements fournis par un citoyen.

Dix élèves ont été interpellés sur place, certains portant encore leur blouse scolaire. Il s'agit de huit filles et de deux garçons, âgés de 14 à 20 ans.

Lors de la fouille effectuée dans l'après-midi, les policiers ont découvert au sol un sachet contenant une substance suspectée d'être du cannabis. Ils cherchent à déterminer à qui il appartenait et à identifier la provenance du produit.

Une enquête est en cours pour préciser les circonstances des faits et les responsabilités de chacun. La police d'Ambatondrazaka indique renforcer ses actions pour prévenir la consommation de drogues chez les jeunes.

Elle invite également les parents à veiller sur les fréquentations de leurs enfants, leurs sorties et leurs horaires de retour à la maison. Selon la police, la coopération entre les familles et les forces de l'ordre est essentielle pour prévenir la consommation et la circulation de stupéfiants chez les jeunes.