Madagascar: Ambatondrazaka- Dix élèves interpellés pour consommation présumée de cannabis

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

La police est intervenue mardi dans un lieu d'Ambatondrazaka présenté comme un point de rassemblement de jeunes consommateurs de cannabis. L'opération a été menée à la suite de renseignements fournis par un citoyen.

Dix élèves ont été interpellés sur place, certains portant encore leur blouse scolaire. Il s'agit de huit filles et de deux garçons, âgés de 14 à 20 ans.

Lors de la fouille effectuée dans l'après-midi, les policiers ont découvert au sol un sachet contenant une substance suspectée d'être du cannabis. Ils cherchent à déterminer à qui il appartenait et à identifier la provenance du produit.

Une enquête est en cours pour préciser les circonstances des faits et les responsabilités de chacun. La police d'Ambatondrazaka indique renforcer ses actions pour prévenir la consommation de drogues chez les jeunes.

Elle invite également les parents à veiller sur les fréquentations de leurs enfants, leurs sorties et leurs horaires de retour à la maison. Selon la police, la coopération entre les familles et les forces de l'ordre est essentielle pour prévenir la consommation et la circulation de stupéfiants chez les jeunes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.