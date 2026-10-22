Madagascar: Ambohimangakely- Un homme recherché interpellé lors d'une patrouille

Un homme soupçonné de plusieurs délits a été interpellé par les gendarmes lundi, vers midi, à Ambohimangakely. Déjà filmé lors de vols présumés, il faisait l'objet d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt délivré par la justice.

Des gendarmes en civil de la brigade locale patrouillaient près de la maison isolée d'Ikianja lorsqu'ils ont remarqué cet individu au comportement suspect. Pensant reconnaître un homme recherché, ils l'ont conduit à la brigade pour l'interroger.

Du matériel présenté comme servant à l'injection de drogues puissantes aurait été découvert sur lui. Les investigations ont renforcé les soupçons et le suspect a été placé en garde à vue.

« Il a 24 ans et n'a plus de domicile fixe. Selon les informations recueillies, il se cacherait après chaque vol. Il est soupçonné d'agressions, de vols à l'arraché, de vols dans les taxis-be et de cambriolages de magasins, ainsi que de consommation de cannabis. Il a été filmé à plusieurs reprises par des caméras de surveillance, ce qui nous a permis de disposer de son image », indique la gendarmerie.