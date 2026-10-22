Madagascar: Ambohimangakely- Un homme recherché interpellé lors d'une patrouille

22 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Un homme soupçonné de plusieurs délits a été interpellé par les gendarmes lundi, vers midi, à Ambohimangakely. Déjà filmé lors de vols présumés, il faisait l'objet d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt délivré par la justice.

Des gendarmes en civil de la brigade locale patrouillaient près de la maison isolée d'Ikianja lorsqu'ils ont remarqué cet individu au comportement suspect. Pensant reconnaître un homme recherché, ils l'ont conduit à la brigade pour l'interroger.

Du matériel présenté comme servant à l'injection de drogues puissantes aurait été découvert sur lui. Les investigations ont renforcé les soupçons et le suspect a été placé en garde à vue.

« Il a 24 ans et n'a plus de domicile fixe. Selon les informations recueillies, il se cacherait après chaque vol. Il est soupçonné d'agressions, de vols à l'arraché, de vols dans les taxis-be et de cambriolages de magasins, ainsi que de consommation de cannabis. Il a été filmé à plusieurs reprises par des caméras de surveillance, ce qui nous a permis de disposer de son image », indique la gendarmerie.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.