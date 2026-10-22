Ile Maurice: L'OIM pointe les défis de la protection des victimes

22 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania Daniel Cupidon

L'absence d'uniformité dans la prise en charge des victimes de la traite des personnes constitue l'un des défis à relever à Maurice. C'est ce qu'a souligné Alia Hirji, cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Maurice et aux Seychelles, lors d'un atelier de validation organisé le jeudi 15 octobre au Caudan Arts Centre, à Port-Louis.

L'organisation, qui travaille avec le gouvernement mauricien depuis 2023 sur cette problématique, a mené une évaluation des services disponibles afin d'identifier les lacunes et les améliorations nécessaires. Si plusieurs organisations de la société civile, dont Passerelle, Gender Links et Caritas, accompagnent déjà les victimes, l'objectif est désormais de renforcer la coordination entre les intervenants et d'harmoniser les pratiques.

Cet exercice vise à dégager des solutions collectives pour améliorer la protection et l'accompagnement des victimes et des survivants de la traite à Maurice.

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