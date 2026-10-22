Ile Maurice: S.H. soupçonné d'avoir commandité des actes auprès de «jockeys»

S.H., 47 ans, domicilié à Cité La-Ferme, est dans le viseur des enquêteurs après la découverte d'articles présumés volés à son domicile. La Criminal Investigation Division (CID) de Bambous, qui l'a arrêté, cherche à déterminer s'il aurait commandité des actes de pillage auprès de personnes soupçonnées d'y avoir participé.

Le suspect est concerné par l'enquête sur les pillages survenus au magasin Savemart. Il est soupçonné d'avoir pu jouer un rôle dans les événements en faisant appel à des individus qualifiés de «jockeys». Les enquêteurs cherchent à établir s'il aurait sollicité ces personnes pour commettre des actes de pillage et de désordre, puis acheminer les marchandises dérobées jusqu'à son domicile.

Cette piste est examinée par la CID de Bambous dans le cadre des enquêtes. Le vendredi 16 octobre, une opération menée par cette unité a conduit à plusieurs arrestations, dont la sienne. Au cours des investigations, des articles soupçonnés de provenir du pillage auraient été retrouvés au domicile du suspect. Cette découverte amène les enquêteurs à vérifier les circonstances dans lesquelles ces objets auraient été transportés sur place et à déterminer si d'autres personnes seraient impliquées.

Des soupçons qui doivent être vérifiés

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Les enquêteurs tentent désormais de reconstituer le déroulement des faits et d'établir si l'homme aurait effectivement commandité ces actes auprès de ces individus, ou si son rôle se limiterait à la détention présumée des marchandises volées.

Deux autres personnes, âgées de 23 et de 66 ans, ont également été arrêtées dans le cadre de cette affaire. S.H. a été placé en détention policière avant d'être reconduit en cellule jusqu'à lundi.

Les responsabilités de chacun devront être établies sur la base des éléments recueillis par la police, qui déterminera quelle somme aurait été versée aux «jockeys» pour qu'ils sèment le désordre.