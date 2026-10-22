Ile Maurice: Organisations internationales - Rodrigues parmi les bénéficiaires

22 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo Mahen Chitamun

Les retombées de l'adhésion de Maurice aux organisations internationales et régionales, notamment pour Rodrigues, ont été évoquées au Parlement par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, en réponse à une question de la députée Roxana Collet.

Le ministre a reconnu que Maurice rencontre des difficultés techniques, financières et administratives dans le respect de ses obligations internationales. Il a toutefois souligné les bénéfices de ces adhésions en matière de développement économique, de protection de l'environnement, de santé, d'éducation et de coopération internationale.

Parmi les initiatives dont Rodrigues a bénéficié figurent des projets de gestion durable des ressources halieutiques, d'accès à l'énergie solaire, de sensibilisation à la migration et d'accompagnement des jeunes. Des programmes liés à l'agriculture durable et à la résilience climatique contribuent également au développement local. Ritish Ramful a annoncé qu'une liste complète des organisations dont Maurice est membre, des points focaux désignés et des bénéfices obtenus sera déposée au Parlement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.