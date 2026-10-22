Ile Maurice: Organisations internationales - Rodrigues parmi les bénéficiaires

Les retombées de l'adhésion de Maurice aux organisations internationales et régionales, notamment pour Rodrigues, ont été évoquées au Parlement par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, en réponse à une question de la députée Roxana Collet.

Le ministre a reconnu que Maurice rencontre des difficultés techniques, financières et administratives dans le respect de ses obligations internationales. Il a toutefois souligné les bénéfices de ces adhésions en matière de développement économique, de protection de l'environnement, de santé, d'éducation et de coopération internationale.

Parmi les initiatives dont Rodrigues a bénéficié figurent des projets de gestion durable des ressources halieutiques, d'accès à l'énergie solaire, de sensibilisation à la migration et d'accompagnement des jeunes. Des programmes liés à l'agriculture durable et à la résilience climatique contribuent également au développement local. Ritish Ramful a annoncé qu'une liste complète des organisations dont Maurice est membre, des points focaux désignés et des bénéfices obtenus sera déposée au Parlement.