Ile Maurice: Cyclisme - Belle première pour Alexandre Mayer, Tristan Hardy conserve son titre

Comme l'an dernier à Kwale, au Kenya déjà, Tristan Hardy s'est montré le plus fort sur le contre-la-montre individuel junior, hier à Kisumu. En élite hommes, Alexandre Mayer s'est offert son tout premier titre dans la spécialité. Chez les élite dames, Aurélie Halbwachs-Lincoln s'est de nouveau offert la médaille d'argent, devancée d'une petite seconde par la Rwandaise Diane Ingabire.

Aurélie Halbwachs-Lincoln de nouveau en argent

Performance aussi inattendue que remarquable pour Alexandre Mayer. Le fer de lance de notre sélection masculine s'est offert un tout premier titre continental dans l'exercice en solitaire. Faisant encore mieux que son encourageante médaille de bronze de 2025. Celui qui est professionnel au sein de la formation espagnole de Burgos Burpellet BH, a bouclé les 30,6 km en 40 minutes et 32 secondes, soit à une moyenne de 45,287 km/h. Il domine son coéquipier chez Burgos, l'Érythréen Merhawi Kudus de 9 secondes, alors que l'Ougandais Charles Kagimu, spécialiste du chrono, se contente du bronze à 33 secondes.

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«Je suis bien surpris. Un top 5 aurait été satisfaisant mais intérieurement, je voulais un podium. J'étais un peu stressé le matin mais quand j'ai commencé le chrono, je me suis tout de suite senti bien. J'ai bien géré et Vincent (Graczyk) m'a bien aidé en me donnant les écarts. J'avais 4 secondes de retard sur Kudus et j'ai tout donné dans le dernier tour. Kudus est sur le circuit professionnel depuis 10 ans, c'est un grand nom en Afrique et je suis content de le battre», a confié Alexandre.

Le second Mauricien en action, Aurélien de Comarmond a aussi produit une prestation de qualité, prenant la cinquième place à une minute et une seconde.

Comme en 2025 à Kwale, Tristan Hardy a été sacré champion d'Afrique du CLMI junior à Kisumu. Il est encadré de ses dauphins, le Sud-Africain Henro Van der Walt (à g.) et de l'Algérien Selmane Mansouri.

Parcours difficile et technique

En 2025, à Kwale, Tristan Hardy avait déjà remporté le titre continental junior du contre-la-montre sur un parcours de 14 kilomètres, bouclé en 17 minutes, 12 secondes et 822 millièmes, à une moyenne de 48,798 km/h. Il avait devancé l'Érythréen Nahom Efriem de 21 secondes, tandis que le Sud-Africain Dean Woolley avait terminé troisième à 22 secondes. Cette année, Hardy a confirmé sa suprématie dans sa catégorie. Sur les 20,6 kilomètres du parcours à Kisumu, le Mauricien a réalisé le meilleur temps en 26 minutes et 49 secondes, à une moyenne de 46,09 km/h. La victoire s'est jouée de peu, puisqu'il a devancé le Sud-Africain Henro Van der Walt de cinq secondes. L'Algérien Selmane Mansouri a complété le podium à 18 secondes du vainqueur.

«C'était important de conserver ce titre. Je suis arrivé au Kenya fatigué après un long voyage. J'ai raté ma connexion en raison du retard de mon premier vol. Hier (mardi), j'ai fait un petit déblocage et j'ai ensuite bien dormi. Le parcours était difficile en raison du mauvais état de la route. Il y avait beaucoup de virages et de dos d'âne. C'était un chantier. Mes sensations n'étaient pas top en raison de l'altitude et de la chaleur. Je n'ai pas démarré trop fort, j'ai géré lors du premier tour et lors du second, j'ai un peu ralenti. Au final, je gagne avec 5 secondes d'avance, ce n'est pas beaucoup mais c'est suffisant. Je suis bien content et je remercie la fédération, la MCB, mon sponsor personnel Leal, le Faucon Flacq SC, KFC et mon équipe en France, Team 31 Specialized», a confié le désormais double champion d'Afrique junior du chrono.

L'autre Mauricien en lice, Henri Rouillard, 13e il y a un an, a cette fois signé une bonne sixième place, à 1 minute et 54 secondes de son compatriote.

Chez les élites dames, Aurélie Halbwachs-Lincoln a, elle aussi, confirmé sa régularité au plus haut niveau continental. Lors de l'édition 2025 à Kwale, elle avait déjà décroché la médaille d'argent du contre-la-montre individuel. À Kisumu, Halbwachs-Lincoln a de nouveau pris la deuxième place au terme d'une course extrêmement serrée.

Avec un temps de 31 minutes, 2 secondes et 742 millièmes, elle a échoué à seulement une seconde de la Rwandaise Diane Ingabire, sacrée championne d'Afrique. La Sud-Africaine Lucy Young a complété le podium à 23 secondes de la gagnante. À 40 ans, la Mauricienne démontre une nouvelle fois sa capacité à rivaliser avec les meilleures cyclistes du continent. 20 ans après son premier titre dans l'exercice en solitaire à Maurice, elle a failli monter de nouveau sur le toit du continent.

Aurélie Halbwachs-Lincoln s'offre sa 35e médaille africaine ! Elle n'a été devancée dans le contre-la-montre par la Rwandaise Diane Ingabire que d'une seconde...

«Le parcours était technique avec beaucoup de virages. C'était bien difficile de se mettre dans un bon rythme. C'était chaotique mais je m'attendais à ce que ce soit ainsi. Il est dommage que pour un championnat d'Afrique, la sécurité soit négligée. Je ne m'attendais pas à une médaille parce que je ne pouvais pas me situer par rapport aux adversaires. Je ne suis pas partie vite d'autant qu'il faisait très chaud et que l'altitude me gênait. Je ne me suis pas mis dans le rouge au premier tour et j'ai appuyé un peu plus dans le second. Malheureusement, je n'avais pas de pointage sur le parcours, c'est toujours difficile de perdre d'une seconde mais c'est comme ça», a confié celle qui a décroché à cette occasion, sa 35e médaille africaine.

Quant à Lucie Lagesse, elle n'a pas terminé sa course ayant été prise d'un malaise.

Dans la catégorie moins de 23 ans, chez les dames, Camille Chasteau a terminé cinquième à 1:26 de la Rwandaise Jazilla Mwamikazi qui a bouclé les 20,4 km en 31:17, alors qu'en masculin, Jeremy Raboude prend la neuvième place à 2:27 de l'Érythréen Yafiet Mulugeta, vainqueur en 41:54 au terme des 30,6 km.

Programme du jour

10h : Relais mixte (elite-U23 hommes et dames)

13h30 : Course sur route U17 garçons

Message du ministre de la Jeunesse et des Sports

Deven Nagalingum : «Aucun rêve n'est trop grand et aucun objectif n'est hors de portée»

C'est avec une immense fierté et une profonde admiration que j'adresse mes plus chaleureuses félicitations à nos deux compatriotes, Tristan Hardy et Alexandre Mayer, qui viennent de faire rayonner le quadricolore mauricien sur la scène africaine du cyclisme. Ce double sacre continental constitue une performance remarquable, qui témoigne non seulement du talent et du potentiel de nos deux champions, mais également de leur détermination, de leur discipline et de leur engagement sans faille. Ces victoires sont le fruit d'un travail rigoureux, d'innombrables heures d'entraînement et de sacrifices consentis avec une ambition constante : atteindre l'excellence.

Au-delà de l'exploit sportif, ces deux titres représentent une immense fierté pour notre République. Ils illustrent la capacité de nos athlètes à rivaliser avec les meilleurs du continent et démontrent que la persévérance, le courage et la volonté de se dépasser peuvent mener aux plus hautes distinctions. En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, je tiens à rendre hommage à Tristan Hardy et à Alexandre Mayer pour ces performances exceptionnelles. J'adresse également mes sincères félicitations à leurs entraîneurs, à leurs familles et à toutes celles et à tous ceux qui les accompagnent et contribuent, dans l'ombre comme dans la lumière, à leur réussite.

Tristan et Alexandre, vous faites honneur à la République de Maurice. Par vos exploits, vous portez haut nos couleurs et vous envoyez un message fort à toute notre jeunesse : avec du travail, de la discipline, de la persévérance et de la détermination, aucun rêve n'est trop grand et aucun objectif n'est hors de portée.

Bravo à nos deux champions, qui font aujourd'hui la fierté de toute une nation !

Vive le cyclisme mauricien !

Vive la jeunesse mauricienne !

Vive la République de Maurice !