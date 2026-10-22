Cote d'Ivoire: Pasec 2024 - L'école ivoirienne attend son verdict

Les résultats de l'évaluation internationale du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemen, attendus les 22 et 23 octobre 2026, devraient permettre de mesurer les progrès accomplis par la Côte d'Ivoire en matière de qualité des apprentissages.

L'école ivoirienne s'apprête à être évaluée à l'aune de ses performances en matière d'apprentissage. Attendus les 22 et 23 octobre 2026, les résultats du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Pasec) constituent un rendez-vous important pour le système éducatif national.

Après les faibles scores enregistrés lors des éditions de 2014 et de 2019, cette nouvelle évaluation est particulièrement attendue, dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de plusieurs réformes destinées à améliorer la qualité de l'enseignement.

En Côte d'Ivoire, les attentes sont d'autant plus fortes que les conclusions des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Egena) ont servi de cadre à une série de mesures visant à transformer durablement l'école.

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Adoptées en Conseil des ministres le 3 mai 2023, les recommandations issues de ces assises s'articulent autour de 42 leviers de transformation, regroupés en six axes prioritaires. Ceux-ci portent notamment sur la qualité des apprentissages, l'équité, l'égalité du genre, le leadership éducatif et la construction d'une école apaisée, ouverte et résiliente.

Avant même la clôture des Egena, plusieurs mesures urgentes avaient été engagées. Il s'agit notamment de l'amélioration du quantum horaire, du rétablissement des coefficients différenciés au premier cycle du secondaire et du retour de la dictée classique. Ces décisions ont été suivies d'autres actions inscrites dans les directives gouvernementales, avec pour ambition de relever le niveau des élèves et d'améliorer les performances du système éducatif.

Les résultats aux examens à grand tirage semblent, à première vue, traduire une évolution encourageante. En 2026, le taux de réussite au Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) s'est établi à 86,58 %, contre 83,46 % en 2024, soit une progression de 3,12 points.

Au Brevet d'études du premier cycle (Bepc), le taux est passé de 40,18 % en 2024 à 51,41 % en 2026, une hausse de 11,23 points. Quant au baccalauréat, il affiche un taux de réussite de 40,15 %, contre 34,17 % deux ans plus tôt, soit une progression de 5,98 points.

Ces chiffres alimentent les attentes autour du Pasec 2024. Mais les résultats aux examens nationaux ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une amélioration générale des acquis scolaires. L'évaluation du Pasec doit justement apporter un éclairage complémentaire sur les compétences des élèves et la capacité du système éducatif à garantir des apprentissages de qualité.

Outil de référence pour l'analyse des politiques éducatives en Afrique subsaharienne, le Pasec permet aux pays participants de mieux cerner les acquis des élèves et les facteurs qui influencent leurs performances.

Lors du quatrième regroupement des correspondants nationaux de la Confemen, organisé à Saly, au Sénégal, du 9 au 17 décembre 2021, les participants avaient notamment convenu de prendre en compte les élèves du secondaire dans l'évaluation de 2024.

Pour la Côte d'Ivoire, qui s'est appuyée sur les données du Pasec pour alimenter les réflexions des Egena, les résultats attendus doivent permettre d'apprécier le chemin parcouru depuis les précédentes éditions. Ils pourraient également contribuer à identifier les acquis à consolider et les insuffisances auxquelles les autorités éducatives devront encore s'attaquer.

Au-delà des chiffres, l'enjeu est donc de savoir si les réformes engagées se traduisent par une amélioration mesurable des compétences des élèves. Les résultats du Pasec 2024 apporteront des éléments de réponse à cette question centrale et permettront de confronter les progrès observés aux examens nationaux aux exigences d'une évaluation des apprentissages.