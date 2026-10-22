Cote d'Ivoire: Filière coton/Projet Resco - L'Intercoton pour une gestion saine des sociétés coopératives et de leurs unions

Un atelier de restitution et de validation du manuel de procédures de gestion administrative, financière et comptable des Organisations professionnelles agricoles (Opa) de la filière coton ivoirienne s'est déroulé les 8 et 9 octobre 2026, à Yamoussoukro.

Organisé à l'initiative de l'Intercoton, à travers le Projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco), cet atelier vise à doter les sociétés coopératives et leurs unions d'un outil de référence destiné à améliorer leur fonctionnement, à renforcer leur gouvernance et à favoriser leur viabilité.

Selon Jean-Baptiste Siontiamma Silué, directeur exécutif de l'Intercoton et coordonnateur du projet Resco, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la sous-composante du projet consacrée au renforcement des capacités des Opa et des structures faîtières.

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« Face aux enjeux de structuration et de professionnalisation des organisations de producteurs, l'élaboration d'un manuel harmonisé de procédures administratives, financières et comptables constitue une étape importante. Cet outil vise à clarifier les règles de fonctionnement des organisations, à améliorer leurs pratiques de gestion et à renforcer la transparence dans l'administration de leurs ressources », a-t-il souligné.

Pour lui, le manuel de procédures représente un instrument essentiel de pilotage et de sécurisation de la gestion des Opa. « Un manuel de procédures dans une entreprise est une boussole, un outil de gestion qui permet d'éviter beaucoup d'erreurs dans la méthode de travail », a-t-il assuré. À cet effet, il a encouragé les sociétés coopératives à respecter les procédures définies afin de renforcer durablement leur performance et leur crédibilité.

De son côté, Kassoum Silué, directeur général de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire (Fpc-CI), a insisté sur la nécessité de doter les coopératives d'outils pratiques pour assurer une gestion efficiente et conforme aux règles. « Le manuel permet véritablement de décrire les différents processus de gestion, de contribuer à clarifier les tâches, à situer les responsabilités et à identifier les outils nécessaires à leur réalisation », a-t-il déclaré.

Pour le directeur général de la Fpc-CI, la prochaine étape consiste à mettre ces manuels à la disposition des sociétés coopératives. « Il faut surtout les former à l'utilisation de ces manuels. Cette phase de diffusion et de formation doit permettre aux coopératives de s'approprier l'outil et de mieux mettre en oeuvre leurs plans de développement », a indiqué Kassoum Silué.

Durant ces deux jours, les travaux ont permis de présenter les résultats de l'étude réalisée par le cabinet chargé de l'élaboration du manuel, d'examiner les différentes procédures proposées et de recueillir les observations des bénéficiaires.

Notons que cet atelier a été cofinancé par l'Agence française de développement (Afd), l'État de Côte d'Ivoire et l'Intercoton.