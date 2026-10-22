Afrique: Cimdc 2026 - La Déclaration d'Abidjan ouvre la voie à la concrétisation de la Mobilité durable au continent

Adoptée le 21 octobre 2026 à l'issue de la Conférence internationale sur la mobilité durable et le climat (Cimdc 2026), qui s'est tenue en terre ivoirienne du 19 au 22 octobre 2026, la Déclaration d'Abidjan pour une mobilité urbaine durable, performante, inclusive et bas-carbone en Afrique se veut la boussole de la nouvelle ville africaine, aujourd'hui et demain.

Comme l'a souligné le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné - dont le discours de clôture a été lu par son directeur de cabinet, Dioman Coné, qui le représentait -, la Côte d'Ivoire est déjà passée à l'acte et entend poursuivre sur sa lancée. « Les principales recommandations issues des discussions de haut niveau seront consolidées et portées à l'appréciation du Gouvernement, afin d'en examiner le suivi et l'implémentation.

Notre ambition est simple : passer des recommandations aux décisions, et des décisions aux réalisations », a-t-il promis.

Dans son message, Amadou Koné s'est réjoui de la convergence des vues sur la nécessité de faire en sorte que la mobilité soit pensée en lien étroit avec l'aménagement urbain, afin de permettre aux populations d'accéder plus facilement à l'emploi, à l'éducation et aux services essentiels.

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Il a également insisté sur la nécessité d'accélérer le développement de systèmes de transport collectif, intégrés, accessibles et respectueux de l'environnement, sans oublier la mobilisation « des financements verts et climatiques, notamment les ressources concessionnelles et les dons, afin de soutenir des projets structurants sans compromettre la soutenabilité de nos finances publiques ».

Se réjouissant du succès rencontré par l'événement, le directeur général de l'Agence de mobilité urbaine du Grand Abidjan (Amuga), Kouakou Kouakou Romain, a indiqué que « la Cimdc 2026 a rassemblé plus de 1 300 personnes inscrites, venues de 40 pays, dont plus de 800 participants de Côte d'Ivoire et plus de 400 participants internationaux ». Ce satisfecit a été partagé par François Durovray, président de Codatu (Coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains).

Il s'est félicité de ce qu'il y ait eu « beaucoup d'humain dans les échanges » et du fait que la conférence ait permis d'ouvrir la voie à une culture commune à tous les acteurs publics et privés. Il a également indiqué que le système de mobilité nécessite une vision claire de la ville à construire et s'inscrit dans la durée.