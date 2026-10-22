Cote d'Ivoire: El Niño fait craindre un déficit pluviométrique au sud du pays

La petite saison des pluies pourrait être moins abondante que prévu dans le sud de la Côte d'Ivoire. En cause, l'évolution du phénomène climatique El Niño, dont les effets pourraient se renforcer entre octobre et décembre 2026 et se prolonger jusqu'au début de l'année 2027.

Dans communiqué, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) alerte sur les conséquences possibles de cette situation et appelle les populations ainsi que les acteurs économiques à la vigilance.

Selon les prévisions météorologiques, cette période pourrait se caractériser par des précipitations inférieures aux normales saisonnières, accompagnées de températures élevées.

Une évolution qui risque de fragiliser plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'énergie et l'approvisionnement en eau potable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le cacao, le café, l'hévéa et le palmier à huile, particulièrement dépendants des conditions hydriques, pourraient enregistrer une baisse de rendement dans les zones les plus touchées.

Le déficit de pluie pourrait également réduire les apports en eau dans les grands bassins hydrographiques et, par conséquent, les volumes disponibles pour les barrages situés sur les fleuves Bandama, Sassandra, Comoé et Cavally.

Cette éventuelle diminution des ressources en eau représente un enjeu pour la production hydroélectrique. Elle intervient dans un contexte où la hausse des températures pourrait entraîner une augmentation de la demande en électricité et en eau potable.

Au-delà des conséquences économiques, la SODEXAM attire l'attention sur les risques sanitaires liés à la chaleur, à la sécheresse et à la poussière.

Ces conditions peuvent favoriser certaines maladies et aggraver l'exposition aux fortes températures.

Une vigilance particulière est notamment recommandée dans les régions habituellement confrontées au risque de méningite.

Toutefois, un déficit pluviométrique ne signifie pas la disparition du risque d'inondation. Des pluies intenses, même brèves et localisées, peuvent provoquer des ruissellements importants et des inondations, particulièrement dans les zones urbaines.

Face à ces perspectives, les populations, les agriculteurs et les responsables des secteurs concernés sont invités à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et les alertes des services compétents.

L'objectif est de mieux anticiper les risques et d'adapter les activités aux conditions climatiques annoncées.

À travers sa Direction de la météorologie nationale, la Sodexam assure le suivi de l'évolution de la situation climatique et météorologique afin de fournir aux populations, aux autorités et aux acteurs économiques les informations nécessaires à la protection des personnes et des biens.

Il faut comprendre que « El Niño » correspond à un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique équatorial. Ce phénomène peut modifier la circulation atmosphérique et perturber la répartition des précipitations ainsi que les températures dans plusieurs régions du monde. Il ne provoque cependant pas une absence totale de pluie : des épisodes pluvieux importants peuvent toujours survenir, même en période de déficit pluviométrique.