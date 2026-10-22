Gabon - L'ANINF au coeur de la modernisation numérique du Parlement

L'Assemblée nationale poursuit sa mue numérique. Le 19 octobre 2026, son Président, Michel Régis Onanga M. Ndiaye, a lancé une nouvelle phase de digitalisation des activités parlementaires, avec l'appui technique de l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF).

Cette avancée s'inscrit dans le vaste chantier de modernisation engagé depuis son accession au perchoir, le 17 novembre 2025.Au centre du dispositif : la plateforme GTLAN, pour Gestion des Travaux Législatifs de l'Assemblée Nationale.

L'outil est conçu pour simplifier les procédures, fluidifier la circulation des documents et renforcer la collaboration entre députés. Pour marquer cette transition, une remise symbolique de tablettes numériques a été effectuée lors de la cérémonie de lancement.

« À l'heure du numérique, notre Parlement ne pouvait rester en marge de cette dynamique de modernisation », a souligné le Président de l'Assemblée nationale, déterminé à adapter l'institution aux exigences de son époque.

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Mais au-delà des équipements, l'enjeu est celui de l'appropriation. Sous la conduite de son Directeur Général, Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, les experts de l'ANINF ont assuré une série de formations achevées le 20 octobre.

Les députés y ont été formés à l'accès à la plateforme GTLAN, à l'examen des textes en commission, au suivi des auditions gouvernementales et au traitement collaboratif des amendements en temps réel.Cette démarche illustre la méthode de l'ANINF : allier déploiement technologique, formation et accompagnement des utilisateurs.

À travers son programme ANINF Academy, l'Agence oeuvre à l'acculturation numérique des agents de l'État. Son partenariat avec l'organisation américaine MITRE a également permis de renforcer les compétences en cybersécurité et en protection des systèmes d'information.

Une expertise portée par Alberto Wenceslas Mounguengui Moudoki, qui consolide le rôle de l'ANINF comme bras technologique de l'État dans la modernisation des services publics.

Une mobilisation qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du Président de la République, Chef de l'État, Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui fait du numérique un levier majeur d'une administration plus performante, plus transparente et souveraine.

Avec GTLAN, les élus disposent désormais d'un instrument moderne pour gagner en efficacité.

Pour l'ANINF, une nouvelle illustration de son ambition : accompagner durablement les institutions gabonaises vers la souveraineté numérique.