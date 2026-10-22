Afrique: Épidémie d'Ebola sur le continent - Africa CDC lance un appel d'urgence après la confirmation d'un cas au Nigeria

L'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo franchit une nouvelle étape critique avec la confirmation d'un premier cas au Nigeria. Face à ce risque de propagation à l'échelle continentale, Africa CDC appelle la communauté internationale à une mobilisation financière et logistique immédiate.

L'inquiétude monte d'un cran sur le continent africain. Ce mardi 20 octobre 2026, le directeur général d'Africa CDC a confirmé s'être entretenu avec le ministre de la Santé du Nigeria, le Professeur Muhammad Ali Pate, à la suite de la détection d'un cas d'Ebola (souche Bundibugyo) sur le territoire nigérian.

Déclarée le 15 mai dernier, cette épidémie est désormais la plus étendue géographiquement de l'histoire pour cette souche particulière. Elle touche plusieurs nations réparties dans trois régions d'Afrique, notamment la République démocratique du Congo (RDC) où le taux de létalité avoisine les 50 %, le Kenya, l'Ouganda, et désormais le Nigeria.

Un appel pressant à l'action internationale

Face à cette menace sanitaire majeure, Africa CDC a intensifié ses interventions de riposte sur le terrain, mais souligne que les efforts continentaux ne suffiront pas sans une aide internationale d'envergure.