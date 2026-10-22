Cote d'Ivoire: Musique - Passi et les Nèg' Marrons annoncent un grand concert à Abidjan

Les amateurs de rap français peuvent s'attendre à de belles retrouvailles à Abidjan. Les artistes Passi et les Nèg' Marrons ont annoncé la tenue prochaine d'un grand concert dans la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite le mardi 20 octobre 2026, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Cocody.

Si la date officielle de ce spectacle n'est pas encore connue, les artistes sont déjà présents à Abidjan pour préparer les contours de l'événement.

En prélude à ce grand rendez-vous avec le public abidjanais, un concert privé est prévu ce jeudi 22 octobre, à Cocody Ambassades.

Après Odyssée, paru en 2019, Passi, rappeur français d'origine congolaise, signe son retour sur la scène musicale avec un nouvel album intitulé Bande originale. Disponible en version numérique depuis le 24 avril 2026, cet opus est également proposé en format physique, en CD et en vinyle, depuis le 9 octobre.

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L'artiste reste notamment associé au succès de Bisso Na Bisso, le collectif de rap dont il est l'un des membres fondateurs. Le groupe a marqué la scène musicale africaine et internationale, remportant notamment un Kora Music Award en Afrique du Sud. Son titre à succès, dont le clip a été tourné en Côte d'Ivoire en 1999, demeure un repère important de cette aventure musicale.

De leur côté, Jacky Brown et Ben-J, les deux figures emblématiques du groupe Nèg' Marrons, sont également de retour avec un nouvel opus portant le nom du groupe : Nèg' Marrons.

Dévoilé le 3 juillet 2026, ce projet comprend notamment une collaboration avec le rappeur français Booba, un featuring qui attire déjà l'attention des amateurs de musique urbaine.

Cette annonce de concert intervient ainsi dans une période marquée par l'actualité musicale des deux formations. Entre le retour discographique de Passi, le nouveau projet des Nèg' Marrons et la perspective de retrouvailles avec le public ivoirien, ce rendez-vous prévu à Abidjan promet un moment de célébration pour les passionnés de rap français.