Cote d'Ivoire: Le plus haut organe chinois de planification économique s'engage à davantage d'efforts pour élargir la demande intérieure

BEIJING, 20 octobre (Xinhua) -- Le plus haut organe chinois de planification économique a déclaré mardi qu'il travaillerait avec les départements concernés pour élargir la demande intérieure avec plus de force et des mesures plus efficaces.

Davantage d'efforts seront déployés afin de stimuler vigoureusement la consommation, a déclaré Zuo Gang, responsable de la Commission nationale du développement et de la réforme, lors d'une conférence de presse.

Les autorités augmenteront la part de dépenses dans les services publics au sein des dépenses budgétaires, renforceront les politiques inclusives bénéficiant directement aux consommateurs, et promouvront l'expansion et la modernisation de la consommation des biens, y compris les véhicules à énergies nouvelles et les produits intelligents, a précisé M. Zuo.

Cette décision intervient alors que la consommation montre des signes d'amélioration constante. Les ventes au détail de biens et de services ont augmenté de 2,6% en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2026.

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Selon M. Zuo, la Chine investira à la fois dans les actifs matériels et dans le capital humain afin d'élargir les investissements efficaces.

En particulier, la commission fera avancer la mise en oeuvre des 109 grands projets prévus dans le 15e Plan quinquennal (2026-2030) et dans l'initiative des "six réseaux", qui couvre les réseaux d'eau, d'électricité, informatiques, de communication, de canalisations souterraines urbaines et de logistique, a noté M. Zuo.

Les fonds issus de l'émission d'obligations spéciales du trésor à très long terme seront utilisés de manière plus efficace, et de nouveaux instruments financiers basés sur les politiques seront utilisés à un rythme plus rapide, a indiqué M. Zuo, s'engageant à renforcer le soutien en faveur de la protection sociale, de l'innovation technologique, de la modernisation industrielle et de la résilience en matière de sécurité.

Les investissements de la Chine connaissent une profonde mutation, passant d'un accent sur les secteurs traditionnels vers ceux émergents, d'après des analystes, ajoutant que l'intelligence artificielle et les nouvelles infrastructures constitueraient les moteurs clés de la prochaine vague d'investissements efficaces.

Les investissements serviront davantage le développement de forces productives de nouvelle qualité et l'édification d'un système industriel moderne, ces résultats se traduisant notamment par une hausse de l'emploi, une augmentation des revenus et une amélioration du niveau de vie, d'après Liu Yuanchun, président de l'Université de finance et d'économie de Shanghai.