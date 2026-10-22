Kenya: Ebola au pays - La gestion des autorités critiquée, un nouveau cas contact ougandais recherché

Au Kenya, les autorités sanitaires sont toujours à la recherche d'un cas contact, lié au premier patient victime d'Ebola à Nairobi le 5 octobre, a indiqué le 21 octobre le directeur général de la Santé. Le 20 octobre, le pays a annoncé un neuvième cas, toujours lié à ce premier patient. Les autorités assurent que la situation reste sous contrôle. Mais les critiques commencent à se faire entendre.

L'homme recherché est de nationalité ougandaise. Les autorités du Kenya disposent de ses numéros de passeport et de téléphone, mais ne parviennent pas à le localiser. « Nous soupçonnons qu'il ait voyagé par une route panya », explique le directeur général de la Santé, faisant allusion à un chemin clandestin qui permet d'éviter les contrôles aux frontières. Le docteur Patrick Amoth affirme que les autorités ougandaises ont été prévenues.

Mardi soir, un neuvième cas d'Ebola a été déclaré au Kenya, « toujours lié au premier cluster », assure dans un communiqué le ministère de la Santé. Ce cas était déjà en isolement, comme les 129 autres personnes identifiées comme contacts par les autorités sanitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les centres de quarantaine se transforment en unités d'incubation »

Depuis quelques jours, les critiques fusent à l'encontre des autorités kényanes et notamment de leur manque de transparence dans la gestion de la crise.