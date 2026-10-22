Angola: Visite du Président de la République à l'exposition d'arts visuels de la Biennale de Luanda

Luanda — Le Président João Lourenço a visité ce jeudi, l'exposition d'arts visuels présentée dans le cadre de la 4e Biennale de Luanda, qui met en lumière les oeuvres de dix artistes africains abordant les thèmes de la préservation de l'eau, de l'environnement et des territoires.

L'exposition rassemble une quarantaine d’œuvres d'art et deux sculptures, réalisées lors d'une résidence artistique sur la péninsule de Mussulo à Luanda, à partir de matériaux recyclés et d'ustensiles collectés dans la région.

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de la Biennale de Luanda, qui promeut le dialogue interculturel et la réflexion sur la paix, la préservation de l'environnement et la prévention des conflits, dans un contexte où la lutte pour les ressources naturelles constitue un défi majeur pour de nombreuses communautés.

Dans un entretien avec l'ANGOP, le commissaire de l'exposition, Hermenegildo Kindala, a expliqué que les œuvres sont le fruit d'une résidence artistique à vocation pédagogique et scientifique, qui a réuni neuf artistes angolais et un artiste de la République démocratique du Congo (RDC).

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Selon le commissaire d'exposition, durant une semaine, les participants ont élaboré des activités pratiques et participé à des tables rondes sur les thèmes de la Biennale, dans le but de transformer leurs expériences vécues à Mussulo en expressions artistiques liées à la protection des ressources naturelles.

L'exposition présente des peintures et des sculptures en fer, ainsi que des œuvres multimédias réalisées sur des sacs, du contreplaqué, des fûts, des boîtes de conserve et des filets de pêche abandonnés par des marins.

Hermenegildo Kindala a indiqué que les artistes ont également utilisé des fragments de tongs et d'autres matériaux trouvés dans la région pour composer des figures de poissons et de tortues, dans une démarche qui associe la création artistique à la prise de conscience des problèmes environnementaux.

Le commissaire d'exposition a également estimé que l'art peut contribuer à renforcer la prise de conscience de la nécessité de préserver la paix et de prévenir les conflits motivés par la dispute des ressources naturelles, notamment l'eau.

« Parfois, nous devons baisser la garde et cesser les guerres car, au final, ce sont les familles et les sociétés qui finissent par être détruites », a-t-il déclaré.

Selon lui, la présence de représentants de divers pays à la Biennale offre l'opportunité de sensibiliser les décideurs politiques aux conséquences des conflits armés, notamment en Afrique, et de promouvoir une culture de solidarité entre les peuples.

La 4e édition de la Biennale de Luanda constitue un espace de rencontre pour les représentants de différents secteurs de la société, avec des initiatives visant à promouvoir une culture de paix, de réconciliation, de dialogue et de prévention des conflits sur le continent africain.