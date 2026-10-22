Afrique: João Lourenço appelle à surmonter les défis qui entravent le développement de l'Afrique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a appelé ce jeudi, à Luanda, à surmonter l'insécurité, l'instabilité et les autres contraintes qui entravent la réalisation des grands objectifs de l'Afrique, tels que définis dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 4e édition de la Biennal de Luanda, forum panafricain pour une culture de paix et de non-violence, le Chef de l'État a souligné la nécessité de renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique, instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits, compte tenu de l'importance de cette ressource pour la vie et le développement des populations.

Devant les représentants du corps diplomatique, les jeunes leaders et les délégués internationaux, João Lourenço s'est dit très satisfait de la participation des invités à cette réunion, preuve, selon lui, de l'intérêt et de l'attention portés aux problématiques du continent africain.

L'homme d'État angolais a déclaré que les défis auxquels l'Afrique est confrontée exigent que chacun recherche des solutions capables de surmonter les faiblesses, de corriger les distorsions et d'assurer la progression du continent sur la voie du développement.

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L'importance de la Biennale

João Lourenço a rappelé que la Biennale de Luanda se tient en Angola tous les deux ans depuis 2019 afin d'examiner les problèmes de l'Afrique, notamment ceux liés à la nécessité de promouvoir la tolérance, l'harmonie et la compréhension au sein des familles, des communautés et de la société en général.

Le Président de la République a souligné l'importance particulière de la participation des jeunes et des femmes à ce processus, estimant que des points de vue novateurs sont attendus d'eux, susceptibles de contribuer à l'évolution des stratégies de promotion de la paix et de la stabilité sur le continent.

Dans son discours, le Chef de l'État a qualifié de stimulant le thème de la quatrième édition de la Biennale, qui met les participants face à la nécessité d'identifier les moyens appropriés de gérer les ressources essentielles à la survie humaine et au développement économique et social.

Gouvernance de l'eau

Concernant le thème central de la réunion, João Lourenço a souligné le lien indissociable entre l'eau et la santé, la vie et le bien-être des populations, ainsi que la production agricole, d'élevage et industrielle.

L'approche de la gouvernance de l'eau comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits offre ainsi l'opportunité de réfléchir aux mécanismes permettant de relever les défis liés à cette ressource et à son rôle dans la sécurité et la stabilité des sociétés africaines.

L'homme d'État angolais a estimé que la recherche de solutions aux problèmes du continent devait contribuer à la réalisation des objectifs communs définis dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en particulier en matière de paix, de stabilité et de développement.

João Lourenço a déclaré que la Biennale de Luanda s'est imposée comme une plateforme multiculturelle d'échanges intergénérationnels et d'intervention des femmes en faveur de la paix et de l'architecture continentale pour la prévention et le règlement pacifique des conflits.

Cette initiative rassemble différentes perspectives et expériences sur les défis auxquels le continent est confronté, avec la participation de représentants de divers pays, de membres du corps diplomatique, de jeunes leaders et de délégués internationaux.

La 4e Biennale de Luanda se déroule sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique : un instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », avec pour objectif de promouvoir la réflexion et le dialogue sur la contribution de la gestion de l'eau à la paix et à la stabilité en Afrique.

L'événement réunit plus de mille participants, dont 400 délégués de 62 pays, avec le soutien de 80 partenaires et la présence de trois chefs d'État.

Ce forum est une initiative du gouvernement angolais, en partenariat avec l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), visant à promouvoir le dialogue, la réflexion et la consultation autour d'une culture de paix et de non-violence en Afrique.

La rencontre, qui se tient jusqu'à vendredi, rassemble des représentants des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile dans la capitale angolaise.

Placée sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique : un instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », cette édition met l'accent sur les liens entre ressources en eau, paix, sécurité et développement durable sur le continent.

Le programme de la première journée comprend un dialogue intergénérationnel de haut niveau sur la gouvernance inclusive, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement, de jeunes leaders africains et de représentants de la diaspora, qui sera suivi d'une table ronde sur l'eau, la paix et la coopération transfrontalière.

L'ordre du jour comprend également des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'experts de divers pays africains.

Vendredi, les travaux se poursuivent avec des tables rondes sur la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, les droits humains, le changement climatique, les migrations, la résilience climatique et les investissements dans les infrastructures hydrauliques et le développement du capital humain.

Le programme inclut également une analyse des mécanismes de financement et des partenariats public-privé visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, considérés comme des facteurs essentiels pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la stabilité des communautés.

Cette quatrième édition se conclut par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et un communiqué final de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.