Afrique: Mise en relief du pragmatisme angolais dans la médiation des conflits en Afrique

La dirigeante de l'Église théosophique spirite (ITE), Suzeth João, a souligné ce jeudi, à Luanda, l'expérience et le pragmatisme de l'Angola en matière de médiation des conflits à l'échelle africaine.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la 4e édition de la Biennale de Luanda, qui s'est ouverte le même jour, dans la capitale angolaise, la dirigeante religieuse a insisté sur le rôle du Président de la République, João Lourenço, dans la promotion du dialogue et de la pacification entre les États du continent.

Elle a présenté la Biennale comme une plateforme permettant de consolider cette stratégie et de replacer l'Angola au coeur des discussions sur la paix et l'unité continentale, notamment par le renforcement de la gestion de l'eau.

« L'eau peut aussi être un facteur de conflit entre pays », a-t-elle fait remarquer, d'où l'urgence, selon la dirigeante, d'aborder cette question.

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Sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », la 4e Biennale de Luanda est une initiative du gouvernement angolais, de l'Union africaine (UA) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), visant à promouvoir une culture de paix et de coopération pour une gestion durable des ressources en eau.

Cet événement de deux jours réunit des représentants des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile.

La première journée sera consacrée à un dialogue intergénérationnel de haut niveau sur la gouvernance inclusive, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement, de jeunes leaders africains et de représentants de la diaspora, qui sera suivi d'une table ronde sur l'eau, la paix et la coopération transfrontalière.

Le programme comprend également des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'experts de divers pays africains.

Le vendredi, dernier jour, les travaux se poursuivront avec des tables rondes sur la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, les droits humains, le changement climatique, les migrations, la résilience climatique et les investissements dans les infrastructures hydrauliques et le développement du capital humain.

Le programme comprend également une analyse des mécanismes de financement et des partenariats public-privé visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, considérés comme des facteurs essentiels pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la stabilité communautaire.

La quatrième édition se conclura par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et un communiqué final de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.