Angola: Les accidents de la route font 120 morts et 715 blessés à Uíge

Uíge — Cent vingt personnes ont été tuées et 715 autres blessées dans 526 accidents de la circulation enregistrés depuis janvier 2026 dans la province de l'Uíge, dans le nord de l'Angola.

Ces chiffres ont été communiqués par l'inspecteur en chef, Ângelo Bernardo Quissalo, chef des opérations de l'Unité de la circulation et de la sécurité routière, à l'occasion d'une séance de sensibilisation à la sécurité routière organisée au profit des élèves de l'Institut technique de santé de l'Uíge.

Selon le responsable policier, les conducteurs de mototaxis figurent parmi les catégories les plus impliquées dans ces accidents, principalement recensés dans les municipalités d'Uíge, de Negage, de Vista Alegre et de Quitexe.

L'excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de l'alcool et le mauvais état technique des véhicules et des motocyclettes figurent parmi les principales causes identifiées, a-t-il précisé.

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Face à l'ampleur de la sinistralité routière dans la province, le Bureau provincial de l'éducation (GPEU) a lancé un programme d'éducation routière dans les établissements scolaires, en partenariat avec le Bureau provincial des transports, du trafic et de la mobilité urbaine ainsi qu'avec l'Unité de la circulation et de la sécurité routière de la Police nationale.

Cette initiative vise à renforcer la sensibilisation aux règles de sécurité routière et à réduire le nombre d'accidents. Elle doit être déployée dans un nombre important d'établissements scolaires, tant dans la municipalité chef-lieu que dans les autres localités de la province.