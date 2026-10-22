Angola: Le Chef de l'État propose des solutions diplomatiques aux conflits liés à l'eau

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que des solutions politiques et diplomatiques sont nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits liés à l'eau en Afrique, notamment par le renforcement de la coopération entre les pays partageant des bassins hydrographiques.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 4e édition de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, le chef de l'État a souligné l'importance de créer et de rendre opérationnels des comités et des commissions pour la gestion transfrontalière des bassins hydrographiques, piliers de la confiance mutuelle et de la diplomatie préventive.

João Lourenço a ainsi exhorté les chefs d'État, les responsables communautaires, les jeunes et les citoyens africains à conjuguer volonté politique et compétences techniques en faveur d'une gouvernance équitable de l'eau, capable de répondre aux besoins des populations et de prévenir les tensions entre pays voisins.

L'homme d'État angolais a exprimé l'espoir que cette réunion contribuerait à l'élaboration de propositions concrètes pour le Pacte continental sur la gouvernance de l'eau et à la définition d'une feuille de route d'actions ayant un impact durable sur la vie des populations africaines.

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Eau et sécurité alimentaire

Le Président de la République a considéré la sécurité de l'eau et la sécurité alimentaire comme deux dimensions indissociables, estimant qu'il ne peut y avoir de souveraineté alimentaire sans sécurité de l'eau.

Dans son discours, il a attiré l'attention sur les effets du changement climatique, qui provoquent des sécheresses et des inondations aux conséquences dramatiques pour les conditions de vie des populations dans différentes régions du continent.

João Lourenço a souligné la nécessité de mesures nationales, régionales et continentales pour atténuer les effets des phénomènes naturels, dont la fréquence représente un défi pour le développement durable et la sécurité des communautés.

Il a mentionné que la pratique de la gouvernance en Angola est guidée par le principe de bon voisinage, considéré comme fondamental pour prévenir les tensions, promouvoir l'harmonie et garantir un climat de paix dans lequel les communautés et les pays frontaliers peuvent avoir un accès libre à l'eau.

Dans ce contexte, il a dit que l'Angola, conscient de sa responsabilité en tant que détenteur d'importantes ressources en eau, fonde son action sur le principe d'une utilisation équitable de l'eau et le respect des engagements internationaux, notamment du Protocole révisé de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) relatif aux cours d'eau partagés.

Financement climatique

Lors de son discours, le Chef de l'État a plaidé pour l'unité des pays africains afin d'exiger la rationalisation des flux financiers internationaux et l'octroi prioritaire d'une aide non remboursable et de prêts concessionnels à des conditions équitables pour l'adaptation au changement climatique.

Selon João Lourenço, le continent a besoin de ressources financières pour mettre en oeuvre les priorités nationales et les stratégies définies par chaque pays pour faire face aux effets du changement climatique.

Par ailleurs, le Président angolais a salué les douze jeunes leaders, représentants des cinq régions d'Afrique, ainsi que les militants et ambassadeurs de la jeunesse africaine pour la paix, participant au dialogue intergénérationnel de la Biennale de Luanda.

Dans ce contexte, il a perçu cet espace comme une opportunité d'échange entre l'expérience et la sérénité des dirigeants plus âgés et l'énergie transformatrice, la créativité et l'audace de la jeunesse africaine.

Sous le thème « Gouvernance inclusive : unir les générations pour garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », le dialogue vise à valoriser la contribution des jeunes à la gestion durable des ressources en eau.

João Lourenço a souligné la possibilité pour les jeunes Africains de créer des entreprises émergentes (startups) dédiées aux technologies durables de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de piloter des solutions et initiatives communautaires en matière de diplomatie préventive et de médiation des conflits.

Le rôle des femmes africaines

Dans son discours, l'homme d'État a rendu hommage aux femmes africaines pour le rôle qu'elles jouent au sein des foyers et des communautés rurales, où elles assument des responsabilités fondamentales dans la gestion quotidienne de l'eau, la protection des écosystèmes et la mobilisation communautaire.

Le Président de la République a considéré la présence des femmes dans les processus de décision, la planification de l'eau et les mécanismes de prévention des conflits comme essentielle.

Pour João Lourenço, l'union des femmes et des jeunes est un facteur important pour contrer les velléités de confrontation et prévenir les conflits de natures et de causes diverses.

Concernation continentale

Le Président de la République a estimé que le thème central de la 4e édition de la Biennale de Luanda revêt une importance particulière, car il s'inscrit dans le cadre du thème de l'Union africaine pour 2026.

Il a ajouté que la rencontre devrait favoriser la coordination des idées et la convergence des actions afin de définir un cadre d'action collective pour l'Afrique, qui sera présenté à la Conférence mondiale des Nations Unies sur l'eau, prévue en décembre prochain.

Sous le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique : un instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », cette édition place au coeur des débats les liens entre ressources en eau, paix, sécurité et développement durable du continent.

Le programme de la première journée comprend un dialogue intergénérationnel de haut niveau sur la gouvernance inclusive, avec la participation de chefs d'État et de gouvernement, de jeunes dirigeants africains et de représentants de la diaspora, suivi d'une table ronde sur l'eau, la paix et la coopération transfrontalière.

L'ordre du jour inclut également des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale et les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de représentants gouvernementaux, de diplomates et d'experts de divers pays africains.

Vendredi, les travaux se poursuivent avec des tables rondes sur la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, les droits humains, le changement climatique, les migrations, la résilience climatique et les investissements dans les infrastructures hydrauliques et le développement du capital humain.

Le programme comprend également une analyse des mécanismes de financement et des partenariats public-privé visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, considérés comme essentiels à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à la stabilité des communautés.

Cette quatrième édition se conclut par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et un communiqué final de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.