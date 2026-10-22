Angola: Le pays à la Conférence sur le leadership économique des femmes à Brazzaville

Luanda — L'Angola participe, depuis mercredi à Brazzaville (République du Congo), à la Conférence « Sa ZLECAf » pour l'Afrique centrale, un événement visant à promouvoir la participation et le leadership économiques des femmes, ainsi qu'à renforcer leur compétitivité.

Cet événement, qui se déroule jusqu'au 23, s'inscrit dans le cadre des actions de promotion de la mise en oeuvre du Protocole de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et a également pour objectif de faciliter l'accès des femmes aux marchés africains, aux financements, aux chaînes de valeur et aux opportunités continentales.

La délégation angolaise est conduite par la secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, et comprend l'ambassadeur d'Angola en République du Congo, l'attaché commercial et négociateur en chef de l'Angola pour la ZLECAf, Alcides Luís, ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la mission diplomatique angolaise en République du Congo.

Selon un communiqué de presse, la conférence vise à dégager un consensus et à instaurer une coordination au niveau régional centrafricain afin d'aligner l'autonomisation économique des femmes et des jeunes sur les mécanismes d'intégration commerciale du continent.

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Un dialogue ministériel de haut niveau se tiendra lors de cet événement, permettant aux ministres du Commerce de l'Afrique Centrale d'échanger leurs points de vue sur les orientations politiques et les actions prioritaires à mettre en oeuvre pour garantir l'application du Protocole de la ZLECAf relatif aux femmes et aux jeunes dans le commerce et promouvoir son intégration effective dans les chaînes de valeur régionales et continentales.

En conséquence, et d'après le document, l'adoption d'une Déclaration de Brazzaville sur le lancement du Réseau de l'Afrique Centrale « Votre ZLECAf » et l'élaboration d'une feuille de route régionale pour la période 2027-2030 sont attendues, visant à structurer les actions en faveur d'une plus grande participation des femmes et des jeunes au commerce intra-africain.

La veille de l'événement, la secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, a été reçue en audience par le ministre du Commerce, de l'Approvisionnement et de la Consommation de la République du Congo, chargé de la ZLECAf.

Cette audience était autour des mesures à prendre pour garantir la mise en oeuvre du Protocole de la ZLECAf et favoriser une plus grande participation des femmes et des jeunes, compte tenu des opportunités offertes par la ZLECAf.

L'Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), signé en mars 2018, est entré en vigueur le 30 mai 2019 et les échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf ont été officiellement lancés le 1er janvier 2021, conformément aux décisions de la 13e session extraordinaire du Sommet de l'Union africaine.

L'Angola a signé l'Accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) en mars 2018 et l'a ratifié en octobre 2020 par la résolution n° 35/20 du 23 septembre de l'Assemblée nationale. La procédure de ratification s'est achevée par le dépôt de l'instrument de ratification (lettre de ratification n° 14/20 du 13 octobre) auprès de la Commission de l'Union africaine le 4 novembre 2020, conférant ainsi au pays le statut d'État partie à l'Accord et témoignant de son engagement en faveur de ce processus d'intégration économique.

L'Angola se conforme actuellement au processus de mise en oeuvre de l'Accord, notamment par sa participation à des négociations dans divers domaines, en particulier le commerce des marchandises et des services, pour lesquels il a déjà déposé les propositions correspondantes.