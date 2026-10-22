Angola: FEPA 26 - Promotion de la production nationale avec la participation de 50 entreprises

Luanda — Cinquante entreprises nationales participent à la Foire de la production angolaise (FEPA 26), qui s'est ouverte mercredi à Luanda, mettant l'accent sur quatre secteurs prioritaires de l'économie : l'agriculture, la logistique, l'industrie et les exportations.

Cet événement a permis de présenter le bilan de la mise en oeuvre du protocole d'accord signé le 25 juin 2025 entre Standard Bank Angola et l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM). Selon le président du conseil d'Administration de l'INAPEM, Bráulio Augusto, le partenariat porte ses fruits et a même dépassé les attentes. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque nous avons décidé de renforcer ce partenariat en 2025, nous souhaitions obtenir un impact concret sur l'économie, dans le contexte actuel », a-t-il souligné.

Bráulio Augusto a plaidé pour un renforcement de la communication afin de permettre aux entreprises des autres provinces du pays de bénéficier également des opportunités de financement. Le dirigeant a déclaré que l'ambition, d'ici 2030, est d'organiser une FEPA plus important, visant la croissance et l'expansion internationale des entreprises nationales et contribuant ainsi à la réduction des importations. De son côté, le responsable commercial de la société GGT, entreprise du secteur industriel et commercial, Samuel André, a souligné que le soutien financier est crucial pour la croissance de l'industrie nationale.

« Le soutien des banques est essentiel car il nous permet de développer ou de réaliser de nouveaux projets », a-t-il affirmé. Selon Samuel André, certains projets que les entreprises souhaitent développer sont impossibles à concrétiser sans financement.

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La GGT Comercial figure parmi les 50 entreprises exposantes à la FEPA 26 et présente les marques Kuyosa (chips) et Bifine (insecticides). Le Salon de la Production Angolaise (FEPA 26) est une initiative de Standard Bank Angola, créée pour promouvoir la production nationale et servir de plateforme d'affaires pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Cette initiative fait suite au protocole d'accord signé le 25 juin 2025 entre Standard Bank Angola et INAPEM, avec la participation du ministère de la Pêche.

Le salon repose sur trois piliers fondamentaux : le renforcement des capacités des entreprises par la formation et le développement des entrepreneurs ; l'accès aux marchés grâce à des initiatives d'internationalisation, notamment des missions au plus grand salon agricole d'Afrique et en Chine ; et l'accès au crédit par le biais du financement bancaire de projets productifs.