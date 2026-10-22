Afrique: Coumba Gawlo reçue à Niamey par le général Abdourahamane Tiani, un festival de chant féminin annoncé au Niger en janvier 2027

La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo a été reçue en audience, ce mercredi 22 octobre 2026, à Niamey, par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahamane Tiani. Selon le communiqué qui relate la rencontre, l'artiste annonce à cette occasion l'organisation d'une édition du Festival international Chant des Linguère (FICL) au Niger, en janvier 2027.

L'entretien s'est tenu en présence du Dr Soumana Boubacar, ministre, directeur de cabinet du chef de l'État et porte-parole du gouvernement nigérien.

À sa sortie, Coumba Gawlo s'est exprimée devant la presse. Elle a remercié le chef de l'État pour sa disponibilité, son affection et sa confiance, et s'est dite honorée par un accueil qu'elle décrit comme chaleureux et courtois.

« Une seconde patrie »

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L'artiste a également exprimé son attachement au Niger, qu'elle considère comme sa seconde patrie. Elle a vanté la richesse et la diversité de sa culture et de ses traditions, évoquant une destination à visiter et à promouvoir.

Coumba Gawlo a par ailleurs indiqué vouloir soutenir le président Tiani dans ce qu'elle présente comme la dynamique de refondation, de souveraineté et de développement du Niger et de l'Afrique, dans un contexte qu'elle souhaite marqué par la paix, la sécurité et la cohésion sociale.

C'est dans cette perspective que s'inscrit son initiative d'organiser, en janvier 2027 au Niger, une édition du Festival international Chant des Linguère. Le communiqué ne donne pas de précisions sur le lieu exact, le programme, les dates ou les partenaires de cet événement.