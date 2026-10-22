Dakar — Quelques 41,8 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l'Ouest et au Sahel, dont plus de 1,4 million en phase d'urgence, a-t-on appris jeudi du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, citant le Cadre harmonisé de décembre 2025, un outil d'analyse du Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (CCR-AOS).

"L'analyse du Cadre harmonisé de décembre 2025 faisait déjà état de 41,8 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l'Ouest et au Sahel, dont plus de 1,4 million en phase d'urgence", a notamment déclaré Omar Ba.

Il s'exprimait à l'ouverture de la quatrième réunion du Comité de gestion de la Réserve régionale de sécurité alimentaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui se détient sur deux jours à Dakar.

La Réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO constitue la troisième ligne de défense contre les crises alimentaires en Afrique de l'Ouest, après les stocks de proximité et les dispositifs nationaux.

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Selon le ministre, pour qui "la solidarité régionale n'est pas une simple formule, mais une obligation", ce mécanisme constitue un instrument privilégié de soutien aux pays confrontés à des besoins d'assistance, rappelant que les projections pour la période de soudure de juin à août 2026 faisaient craindre que jusqu'à 52,2 millions de personnes puissent être affectées.

C'est pourquoi il a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité entre les États de la région, pointant les conséquences des conflits, des chocs climatiques et de la baisse du pouvoir d'achat sur les populations vulnérables comme des causes de cette situation.

Pour sa part, Konlani Kanfitin, directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (ARAA), une institution de la CEDEAO, a indiqué que la Réserve dispose d'un stock physique de plus de 69 000 tonnes de céréales et réalisé 27 interventions depuis sa création.

"Des millions de personnes ont bénéficié des céréales de la Réserve", a-t-il souligné, précisant toutefois que le stock actuel reste inférieur à l'objectif initial de 400 000 tonnes.

Konlani Kanfitin a en outre relevé plusieurs défis, notamment "le renforcement des capacités de stockage dans les États membres, la facilitation du transit des céréales entre les pays et la mobilisation de ressources financières supplémentaires".

"Il faut augmenter la quantité de stock", a-t-il exhorté, soulignant la nécessité de rendre pleinement opérationnelle la composante financière de la Réserve régionale de sécurité alimentaire.

La quatrième réunion du Comité de gestion, qui se tient dans la capitale sénégalaise, doit notamment permettre d'examiner et de valider le programme budgétaire de la Réserve pour 2027 ainsi que le plan de mobilisation des ressources nécessaires à son fonctionnement.