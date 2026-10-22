Ile Maurice: Paiement électronique dans les bus - Trois offres reçues

Le projet de paiement sans espèces dans les autobus franchit une nouvelle étape. Trois offres ont été reçues à la suite de l'appel d'offres international lancé en juillet, a indiqué le ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, en réponse au député Ludovic Caserne.

Le Cashless Electronic Ticketing System (CETS) vise à moderniser le paiement des titres de transport grâce à une carte à puce et une application mobile. À terme, le dispositif devrait permettre aux passagers d'utiliser une plateforme intégrée dans différents autobus, avec une possible extension au Metro Express et aux taxis.

Ce système doit faciliter la collecte des recettes, renforcer la transparence dans la gestion des subventions et réduire les risques de fraude. Il permettra également de disposer de données plus fiables sur la fréquentation des transports publics. L'appel d'offres pour les services de conseil, lancé le 31 juillet 2026, a été clos le 14 septembre. Les propositions ont été ouvertes le 17 septembre et sont actuellement examinées. Le ministère prévoit de boucler cette étape d'ici fin octobre. La mission de conseil devrait durer six mois. Aucune date de mise en service du système n'a toutefois été annoncée à ce stade.

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Osman Mahomed a par ailleurs estimé que le projet n'avait pas été considéré comme prioritaire par le précédent gouvernement, malgré des provisions budgétaires prévues depuis 2017. Il a ajouté que son ministère avait mené des consultations avec les parties prenantes et identifié la mise en place d'une chambre de compensation comme un préalable essentiel au fonctionnement du dispositif. Le projet doit donc encore franchir plusieurs étapes avant son déploiement dans les transports publics.