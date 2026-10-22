Ile Maurice: Un inspecteur du Metro Express pris à partie par des passagers

Un inspecteur de billets du Metro Express, âgé de 28 ans, aurait été agressé verbalement et physiquement par quatre passagers, mercredi 21 octobre, à la station de Rose-Hill. L'incident se serait produit alors que le métro était à l'arrêt pour un changement de conducteur.

Selon la déclaration de l'employé, trois femmes et un homme auraient commencé à s'en prendre verbalement au conducteur. Lorsque l'inspecteur est intervenu, la situation aurait dégénéré. L'une des femmes l'aurait poussé, tandis que l'homme aurait frappé la vitre de la cabine de conduite. L'inspecteur se serait alors réfugié dans cette cabine pour se mettre à l'abri.

Contacté, Vincent Ho Kam, Marketing and Communication Manager du Metro Express, explique que les passagers, qui se trouvaient debout, auraient été mécontents de la manière dont le métro s'était arrêté. Ils auraient estimé que la secousse provoquée par l'arrêt leur avait fait perdre l'équilibre. Il précise toutefois que le métro est équipé de capteurs au niveau des portes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable affirme qu'aucune personne n'a été blessée lors de cet incident. Une déclaration a été faite à la police et une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes des faits. Les images des caméras de vidéosurveillance installées à bord du métro et dans les stations pourraient contribuer aux investigations.

Concernant l'inspecteur, Vincent Ho Kam indique que sa situation devait encore être confirmée auprès de son superviseur. Selon les informations dont il disposait, l'employé était normalement en service.

Le Metro Express invite les passagers mécontents à utiliser les voies appropriées pour faire part de leurs réclamations, notamment en contactant son service clientèle au numéro gratuit 86001, plutôt que de laisser la situation dégénérer.